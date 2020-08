Falkensee

Wir wollen keinen kulturellen Kahlschlag –, sagte sich die evangelische Kirchengemeinde Falkenhagen. Deshalb nun also doch: Die 21. Falkenseer Musiktage finden statt. Wenn auch coronabedingt etwas anders als gedacht, da ursprünglich für den März und April vorbereitet.

Begrenzte Besucherzahl

Sechs Konzerte und gute Musik, dabei bleibt es auch unter den Beschränkungen, die sich die Musiktage auferlegen müssen. Abstandsregeln begrenzen die Besucherzahl, so dürfen nicht mehr als 50 Besucher in die Falkenhagener Kirche. Eingang und Ausgang sind getrennt, die Konzerte sind leicht verkürzt und finden ohne Pause statt. „Wir verzichten auf eine Pausenversorgung und die Möglichkeit, dass die Besucher ins Gespräch kommen können“, sagt Isabelle Engelmann, die künstlerische Leiterin der Musiktage. So sollen Kontakte und Ansteckungsmöglichkeiten minimiert werden. Aber das Musikerlebnis kann ermöglicht werden.

Fehlende Einnahmen

Die fehlenden Einnahmen, weil deutlich weniger Karten verkauft werden, werden durch den Einsatz der Kirchengemeinde und mitunter durch den Verzicht der Musiker ausgeglichen. „Wenn alle Seiten mitmachen, dann ist es möglich, die Konzertreihe in dieser Form anzubieten“, freut sich Isabelle Engelmann.

„Bachs Erben“ entfällt

Die Konzertreihe greift das ursprünglich geplante Programm auf. Allerdings mit einer Änderung. Das Sonntagskonzert mit „Bachs Erben“ fällt aus, dafür gibt es ein zweites Konzert mit dem A-cappella-Ensemble German Gents. Sie waren auch im Frühjahr für das Eröffnungskonzert geplant, schnell waren damals 100 Karten im Vorverkauf verkauft worden. Dann kam Corona.

Karten auf zwei Konzerte verteilen

Nun stehen die Veranstalter vor einer organisatorischen Aufgabe: Sie müssen die 100 Interessenten auf die beiden Konzerte am 11. und 13. September verteilen. „Deshalb bitten wir die Karteninhaber, sich an uns zu wenden und uns mitzuteilen, ob sie am Freitag 19 Uhr oder Sonntag 17 Uhr das Konzert besuchen möchten“, erklärt Annette Heller, die die kartentechnische Umverteilung organisiert. Auch die Musikfreunde, die eine Karte für Bachs Erben reserviert hatten, mögen sich melden.

Die Klarinettisten aus Bremen kommen mit Musik und mit Humor. Quelle: Promo

Wenn das alles geregelt ist, hoffen die Veranstalter auf eine gelungene Konzertreihe, in deren Mittelpunkt diesmal als Instrument die Klarinette steht. Neben den A-cappella-Herren kommt das Instrument diesmal viel zum Einsatz. So bei dem Jazz-Trio Swingin’ Words, das an den berühmten Jazz-Klarinettisten Benny Goodman erinnert. So bei der Klezmer-Musik mit Harry’s Freilach, natürlich beim Bremer Klarinettenquartett.

Konzerte in der Falkenhagener Kirche Freitag 11. September 19 Uhr Eröffnungskonzert mit German Gents Samstag, 12. September 19 Uhr Jazz-Revue „ Benny Goodman Blues“ mit Swingin' Words Sonntag, 13. September 17 Uhr Wiederholungskonzert German Gents Freitag, 18. September 19 Uhr „Klezmer tov!" mit Harry's Freilach (eventuell open air) Samstag, 19. September 15 Uhr „Prä-Ludien und Un-Fugen" humoristisches Konzert mit dem Bremer Klarinetten-Quartett Sonntag, 20. September 10.30 Uhr Matineekonzert, Isabelle Engelmann lädt ein.

Und auch beim Abschlusskonzert am 20. September fehlt die Klarinette nicht, obwohl es um einen großen Klavierspieler und Komponisten geht: Unter dem Titel „Was Sie schon immer über Beethoven wissen wollten“ gratuliert die Pianistin Isabelle Engelmann mit ihren musikalischen Gästen, dem Klarinettisten Horia Dumitrache und der Cellistin Gabriella Strümpel, dem großen Musiker, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird.

Kontakt und Kartenbestellung über annette.heller@gmx.de oder 0170/3243467).

