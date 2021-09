Falkensee: Musiktage setzen auf Piazzolla

Rot-schwarz in der Optik, vielfältig und exzellent im Spiel: Sonja Godowska, Isabelle Engelmann und Gabriella Strümpel (von links) beim Piazzolla-Programm am Sonntagabend in der Falkenhagener Kirche. Hier werden die Musiktage am kommenden Wochenende fortgesetzt. Quelle: Marlies Schnaibel