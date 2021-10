Falkensee

Der Bauausschuss blieb am Donnerstag, 7. Oktober, seiner „Tradition“ treu und reizte das zur Verfügung stehende Zeitkontingent vollends aus. Erst nach 22 Uhr beendete Eric Heidrich (Linke) die Sitzung. Er vertrat den verhinderten Vorsitzenden Rainer van Ramdonck (AfD) und leitete die teils energiegeladenen Debatten souverän durch den Abend.

Nach den Formalien zum Anliegerstraßenbau soll nun endlich die Praxis folgen

Nach dem im Juni und August durch die Stadtverordneten beschlossenen Kriterienkatalog sowie die neue Gebührensatzung für den Anliegerstraßenbau wollen die Ausschussmitglieder – trotz der aktuell laufenden Beanstandung der Beschlüsse durch den Bürgermeister – keine Zeit mehr verlieren und bei dem Dauerbrenner Fakten schaffen. Die CDU-Fraktion legte einen Antrag vor, der die Wiederaufnahme des seit September 2020 ausgesetzten Masterplans zum Anliegerstraßenbau vorsieht und die Verwaltung mit der Erstellung einer neuen Prioritätenliste der noch ausstehenden Straßen beauftragt. Nächstes Quartier für entsprechende Baumaßnahmen solle laut CDU-Fraktion der Bereich Bochumer, Mühlheimer, Remscheider, Weseler, Wuppertaler und Solinger Straße sein. Dieser Punkt deckte sich mit einem Antrag von Die Linke, Freie Wähler und FDP. Da sich der Ausschuss des Themas erst zu vorgerückter Stunde annahm, fand die Debatte äußerst komprimiert statt, einig war sich der Ausschuss nur punktuell.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baudezernent Thomas Zylla (CDU) betrachtete die Vorschläge skeptisch und wies auf die zwischenzeitliche „Schwerpunktverlagerung“ seitens der Verwaltung hin. „Unsere Schwerpunkte sind inzwischen die Haupterschließungsstraßen“, betonte er. Aufgrund der Personalbelastung in der Verwaltung könne nicht alles auf einmal umgesetzt werden. Zylla ließ zudem durchblicken, dass die Stadt beim Anliegerstraßenbau zunächst unter anderem die Mainzer Straße in Angriff nehmen würde, „weil sie auch für den Radverkehr geeignet ist“. Er schlug vor, die zukünftige „Prioritätenliste für die Abarbeitung der Anliegerstraßen weiter zu diskutieren, ohne den Masterplan auszuformulieren.“ Ziel müsse sein, „sich nicht zu verkämpfen.“ Zylla kündigte an, bis zur nächsten Ausschusssitzung im November eine Stellungnahme der Verwaltung für weitere Gespräche zu erarbeiten.

„Marode Straßen“ sollen jetzt endlich angepackt werden, fordert Peter Kissing (SPD)

Peter Kissing (SPD) drängte unterdessen auf die praktische Umsetzung: „Wir müssen den Bürgern zeigen, dass es voran geht und sich etwas bewegt. Wir haben mit den Beschlüssen jetzt ein Thema, bei dem sich etwas verändert hat. Dementsprechend können wir diese maroden Straßen jetzt endlich anpacken und sichtbar etwas voranbringen“, mahnte er. Martin Eiselt (B90/Grüne & Jugendbündnis) berichtete aus eigenem Erleben („Ich wohne in diesem Kiez.“), dass mehrere Anwohner ihn darauf angesprochen hätten, „wann es denn endlich losgeht. Ich habe bislang keinen getroffen, der sagt, er will lieber an der Sandstraße wohnen“. Tim Bremmer (FDP) bündelte die Meinung mehrerer Ausschussmitglieder zur zukünftigen Abfolge des Anliegerstraßenbaus mit der klaren Aussage: „Der Bürgerwille ist hier ein überragendes Kriterium.“

Gigantomanismus im Straßenbau nicht Jedermanns Ziel für die Gartenstadt

Spannend war die Forderung von Gerd-Henning Gunkel (B90/Grüne & Jugendbündnis): „Wir müssen grundsätzlicher denken. Das Ziel ist nicht der perfekte Ausbau der Haupterschließungsstraßen in Falkensee.“ Wer Straßen baue, werde Verkehr ernten. „Der Gigantomanismus des Straßenbaus hat sich bislang in Falkensee zum Glück noch im Rahmen gehalten.“ Es gebe in der Stadt „noch andere Ziele, die Geld kosten“, meinte er und wollte die Bremse für einen umfangreichen Straßenbau auch vor dem Hintergrund einer angestrebten Verkehrswende verstanden wissen.

Thema wird in der nächsten Bauausschusssitzung am 15. November erneut auf der Agenda stehen

Während der fraktionsübergreifende Antrag schließlich auf die nächste Ausschusssitzung vertagt wurde, stellte die CDU ihren Antrag ausdrücklich zur Abstimmung. Keine Empfehlung gab der Ausschuss für die Wiederaufnahme des Masterplans. Der Stadtverordnetenversammlung zur Annahme empfohlen wurde hingegen der Verwaltungsauftrag einer neuen Prioritätenliste sowie die Anliegerstraßen im Quartier um die Bochumer Straße als nächstes abzuarbeiten.

Von Nadine Bieneck