Falkensee

Ein Pkw fuhr Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr gegen einen in der Zufahrt eines Supermarktes in der Finkenkruger Straße in Falkensee stehenden Lastwagen. Die Autofahrerin hatte beim Vorbeifahren den seitlichen Abstand falsch eingeschätzt und den Lkw gestreift. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Die zur Unfallaufnahme gerufenen Polizisten mussten jedoch zusätzlich auch eine Strafanzeige aufnehmen, da der offenbar über den Zusammenstoß erboste Lastwagenfahrer die Unfallverursacherin beschimpft und beleidigt hatte.

Von MAZonline