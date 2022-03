Falkensee: Nächstes Konzept auf dem Weg – Plan für Freiräume

Falkensee

Nach einem Radverkehrs- und einem Klimaschutzkonzept soll die Stadt Falkensee nun auch ein Freiraumkonzept bekommen. Dies wurde jüngst im Stadtentwicklungsausschuss der Falkenseer Stadtverordneten am 7. März deutlich, in dessen Sitzung Franziska Felgentreu und Vanessa Steidle vom für das Projekt angeheuerten Büro „Steidle & Felgentreu Landschaftsarchitekten“ die ersten erfolgten Schritte vorstellte.

Man habe die Arbeit erst vor wenigen Wochen aufgenommen, erklärte Franziska Felgentreu eingangs. Bislang sei man vornehmlich mit der Erfassung und Strukturierung von bereits vorhandenen Daten, Informationen und Materialien befasst gewesen, die so zuvor noch nicht zusammengeführt worden seien. Diese reichen von Flächennutzungsplänen bis hin zu Bauleitplanungen für die Stadt Falkensee. Coronabedingt stünden weitere Vor-Ort-Begehungen direkt in der Gartenstadt noch aus, um diese Informationen weiter verfeinern zu können, erklärte Felgentreu. Ihr war, ebenso wie ihrer Kollegin, die Begeisterung für das Thema deutlich anzumerken.

Ziel des Konzeptes ist die Strukturierung und Weiterentwicklung all der Flächen in Falkensee, die nicht durch Gebäude bebaut sind. Diese werden als Freiräume bezeichnet und zu ihnen zählen beispielsweise Gärten und Parkanlagen, Spiel- und Sportflächen, ebenso Gewässer, Wälder und landwirtschaftliche Flächen sowie Verkehrsflächen, darunter auch Straßen, Fuß- und Radwege.

Felgentreu und Steidle verdeutlichten, dass sie die Beteiligung der Einwohnerschaft als wichtiges Mittel der Konzeptentwicklung sehen. Kann der vorgesehene Zeitplan eingehalten werden, soll dementsprechend bereits im April/Mai dieses Jahres eine Online-Befragung der Falkenseerinnen und Falkenseer erfolgen, bei der die Bürgerschaft ihre Meinung zu den Grün- und Freiflächen in Falkensee, deren Nutzung und Ausstattung, aber auch ihre Ansprüche an „grüne Rückzugsorte“ im Stadtgebiet äußern und in die Konzepterstellung einfließen lassen kann. Im Juni sind zudem Präsenzveranstaltungen geplant, bei denen neben Bürgerinnen und Bürgern auch Interessenvertreter und Beiräte zu Wort kommen sollen.

Von Nadine Bieneck