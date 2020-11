Falkensee

In der Nacht vom Montag zum Dienstag wurde in eine Verkaufseinrichtung in der Falkenhagener Straße von Falkensee eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten unbekannte Täter zwei Fensterscheiben zerstört.

Entwendet wurde nach dem ersten Überblick aber nichts aus dem Geschäft. Polizisten suchten und sicherten Spuren. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Der angerichtete Schaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

