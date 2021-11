Falkensee: Neue Spitze im CDU-Stadtverband – Lewandowski tritt nicht mehr an

Falkensee

Über eine Minute dauerte am 26. Oktober der Applaus für Roger Lewandowski in der Falkenseer Stadthalle. Nach über 20 Jahren an der Spitze des CDU-Stadtverbandes trat der amtierende Landrat des Havellandes bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen nicht mehr als Vorsitzender an.

Roger Lewandowski blickt auf bewegte Amtszeit zurück

In seiner Aussprache erinnerte Lewandowski an die schwierige Situation des Stadtverbandes zu Beginn seiner Amtszeit, die Entwicklung der CDU bei den Kommunalwahlen 2003 zur stärksten Fraktion der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung sowie auch an die vielfältigen Aktionen, die der Stadtverband in den vergangenen 20 Jahren auf die Beine gestellt hat. Eine Anekdote durfte dabei auf keinen Fall fehlen: Jedes CDU-Mitglied kennt ihn mit Tropenhelm hinter dem Grill beim jährlichen Familienfest von CDU und Landtagsabgeordneter und Landtags-Vizepräsidentin Barbara Richstein. Die Feststellung, er habe in der Zeit weit über 8000 Würstchen gegrillt, sorgte daher für allgemeine Erheiterung.

Die Versammlung dauerte aufgrund der Vielzahl an Kandidierenden bis weit nach Mitternacht. Allein für die Position des Vorsitzenden waren vier Bewerber ihren Hut in den Ring. Da nach dem ersten Wahlgang keiner der Vier die absolute Mehrheit auf sich vereinte, kam es zur Stichwahl zwischen Julia Kaeding und Rainer Ganser. Kaeding entschied diese schließlich mit 34 zu 15 Stimmen bei je zwei Enthaltungen sowie Nein-Stimmen für sich. „Es ist wichtig, dass wir die Mitglieder der CDU noch stärker einbinden und miteinander ins Gespräch kommen“, erklärte sie anschließend. „Dafür sollten wir unsere bewährten Traditionen und gemeinschaftliche Aktivitäten pflegen, aber auch mutig neue und insbesondere digitale Formate sowie den Einsatz sozialer Medien ausprobieren.“

Neuer Vorstand konstituiert sich voraussichtlich am 16. November

Ebenfalls in den Stadtvorstand gewählt wurden als stellvertretende Vorsitzende Jan Pollmann, Matthias Richter und Thomas Zylla, als Schatzmeister Stefan Rosenbohm, als Mitgliederbeauftragter Ljubomir Stankovic sowie als Beisitzer Tim Brand, Annette Heller, Thomas Heemann, Mike Krüger, Dennis Müller und Sven Steller. Erhalten bleibt überdies dem neuen Vorstand mit seinem Erfahrungsschatz auch Roger Lewandowski als Ehrenvorsitzender. Dies wurde von den Mitgliedern am Dienstag einstimmig beschlossen. Der neue Vorstand wird sich voraussichtlich am16. November konstituieren und die künftige Aufgabenverteilung und Arbeitsplanung aufstellen. „Wir müssen Politik für die Menschen machen und nicht für einen Zeitgeist. Das heißt nicht, den Zeitgeist abzulehnen, ihm aber mit Vernunft und Augenmaß zu begegnen“, so Kaeding, die zugleich dem bisherigen Vorstand ihren Dank „für die hervorragende Arbeit“ aussprach.

Von Nadine Bieneck