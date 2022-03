Falkensee: Neuer Standortvorschlag für Bibliothek erhitzt Gemüter auch im Hauptausschuss

Falkensee

Nicht überraschend beschäftigte die Falkenseer Stadtverordneten im Hauptausschuss am Mittwochabend, 16. März, vor allem der neue Vorstoß von Bürgermeister Heiko Müller (SPD) zur zukünftigen Standortentscheidung der Stadtbibliothek. Anderthalb Stunden debattierten die Ausschussmitglieder über den Vorschlag, den Müller bereits in der Vorwoche im Bildungsausschuss präsentiert hatte und der dort ebenfalls für heftige Diskussionen gesorgt hatte.

Recht nonchalant erklärte der Bürgermeister seinen Beweggrund für den Richtungswechsel beim Bibliotheksthema. Immer wieder würde ihm vorgeworfen, er würde lediglich aufzeigen, was alles nicht gehe. Nun hätte er mit der Verwaltung einen Vorschlag entwickelt, der zeige, was gehe, führte er ins Thema ein. Grundidee sei die Weiterentwicklung der Stadtbibliothek, die aktuell im historischen Schulgebäude am Campusplatz untergebracht ist und dort aus allen Nähten platzt. Ein Problem, das die Stadt seit Jahren beschäftigt, bislang aber aufgrund mangelnder Mehrheiten für unterbreitete Vorschläge noch nicht gelöst werden konnte.

Idee für neuen Standort der Stadtbibliothek Falkensee funktioniert nur bei Abriss der Alten Stadthalle

Geht es nach dem nun unterbreiteten Vorschlag Müllers, könnte die Bibliothek in den Neubau umziehen, der an der Stelle der Alten Stadthalle errichtet werden soll. Vorausgesetzt, der aktuell in der Schwebe befindliche Abriss des Gebäudes kann erfolgen. Das heißt: Vorbehaltlich der Entscheidung von Kulturministerin Manja Schüle (SPD), auf deren Tisch aktuell die Entscheidung über die Denkmalschutz-Würdigkeit der Alten Stadthalle liegt. Nach MAZ-Informationen wird Schüle am 22. März zum Vor-Ort-Termin in Falkensee erwartet, um das umstrittene Gebäude persönlich in Augenschein zu nehmen.

Die grundsätzliche Idee, die Müller nun vorstellte, sieht die zukünftige Unterbringung der Stadtbibliothek im Erdgeschoss des Nachfolgebaus der Alten Stadthalle vor. Regelrecht ins Schwärmen geriet der Bürgermeister bei der Vorstellung dieses Vorschlags, der viele Vorteile habe und vor allem gleich mehrere, schon lange im Raum stehende Probleme der Stadt lösen könnte. „Unter dem Strich sehen wir in solch einer Idee die Lösung für eine ganze Reihe bislang ungelöster Probleme und denken, dass wir so eine Win-Win-Win-Situation für ganz viele Aspekte schaffen können“, warb Müller für seine Idee.

So seien die Räume barrierefrei, die Bibliothek erhalte eine ausreichende Fläche auf einer einzigen Ebene, die Integration eines Literaturcafès sei möglich, ebenso wie die Einbeziehung eines Außenbereichs. Zudem seien Doppelnutzungen, beispielsweise des gastronomischen Angebots, vorstellbar, die Bibliothek könne – ohne Zwischenunterbringung und damit auch gegebenenfalls notwendige Schließzeiten – direkt in den Neubau nach dessen Fertigstellung umziehen. Hinzu komme: Der Abriss des historischen Gebäudes, in dem die Bibliothek aktuell untergebracht ist, ließe sich so verhindern („Die Diskussion um das Gebäude in der Karl-Liebknecht-Straße 130 hat ja gezeigt, dass alte Gebäude in Falkensee wieder eine zusätzliche Bedeutung bekommen“, so Müller). Vielmehr könne es denkmalnah saniert und anschließend für öffentliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Sein Vorschlag enthalte nur einen einzigen Nachteil: „Die Alte Stadthalle wird abgerissen.“

Stadtverordneten von Falkensee ohne einheitliches Meinungsbild zu neuem Standort der Bibliothek

Die Meinungen der Stadtverordneten gingen nach Müllers Präsentation weit auseinander, die Diskussion wurde teils unübersichtlich und auch emotional geführt. Ein eindeutiges Meinungsbild über das Für und Wider war am späten Abend in der Stadthalle nicht mehr auszumachen. Einzig, dass die Ausschussmitglieder noch jede Menge Redebedarf zum Thema sehen, ließ sich feststellen.

Müller betonte, dass die Diskussion um die Stadtbibliothek seit langem in einer Sackgasse stecke, man bei dem Thema nicht vorankomme. Auch dies sei für ihn ein Ansporn gewesen, den neuen Standortvorschlag zu entwickeln. „Das Ziel muss eine mehrheitsfähige Variante sein“, insistierte er mit Blick auf die zurückliegenden Vorschläge, die sich nicht durchsetzen konnten. Ein nicht unwesentlicher Hinweis des Bürgermeisters war sein Verweis auf den Investor für den Standort der Alten Stadthalle, „Papendieck, Rade + Partner“, mit dem er sich über den nun erarbeiteten Vorschlag bereits ausgetauscht habe. Der Investor müsse die Idee schließlich mittragen, stehe ihr jedoch sehr aufgeschlossen gegenüber, so Müller.

Anne von Fircks (B90/Grüne) kritisiert: Vorschlag nicht fundiert, da kein unabhängiger Planer involviert

Wie viel Bewegung sein Vorschlag auch in andere Themen bringen könnte, zeigte die nachfolgende Debatte. Anne von Fircks (B90/Grüne & Jugendbündnis) bezeichnete den Vorschlag als „charmant“, vermeide sie doch den Abriss des alten Schulgebäudes. Sie kritisierte jedoch die Ausarbeitung hinter verschlossen Türen der Verwaltung. „Jetzt haben wir wieder einen Vorschlag, der nicht schlecht ist, aber nicht wirklich fundiert ist durch unabhängige Planer. Ich hätte gern mit der Stadtgesellschaft und einem Planungsbüro thematisiert: Was kommt wohin und was ist wo am besten aufgehoben. Das ist ein wichtiger Prozess, der auch zur Identifikation der Leute beiträgt und mir an dieser Stelle wichtig erscheint“, sagte sie.

Sichtlich aufgebracht reagierte Gerhard Thürling (Linke) auf den Vortrag des Bürgermeisters. „Ich hätte mir bei ihren konzeptionellen Überlegungen gewünscht, auch mit der Bevölkerung darüber zu sprechen“, polterte er. Thürling positionierte sich zudem deutlich gegen den Abriss der Alten Stadthalle. „Wir haben nicht mehr viele alte Gebäude in Falkensee. Und die, die wir noch haben, wollen sie wegreißen, um etwas hinzubauen, was einen erschlägt und keine Identifikation der Leute ergibt. Sie müssen anfangen umzudenken“, schimpfte er.

Hans-Peter Pohl (CDU) begrüßt Vorschlag zur Bibliothek im Neubau: Auch Ideen vom Kunst- und Kulturforum dort umsetzbar

Unterstützung erhielt Müller indes von der CDU-Fraktion. In dem Konzept finde sich all das wieder, was auch das Kunst- und Kulturforum (KuKuFo) in seinem jüngst veröffentlichten Vorschlag entwickelt habe, resümierte der Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Pohl. „Ich finde das klasse, was das KuKuFo plant und vorhat, kritisiere aber, dass sie das in dem Altbau umsetzen wollen, nicht im Neubau. All diese Ideen lassen sich dort realisieren“, sagte er. Zudem gehe er nicht davon aus, „dass das heute vorgestellte Konzept die finale Version ist“, signalisierte auch Pohl noch weiteren Diskussionsbedarf. Peter Kissing (SPD) begrüßte Müllers Vorschlag ebenfalls und mahnte zudem an, Lösungen zu finden, „die umsetzbar und denkbar sind. Und nicht, was wir in der Vergangenheit gemeinsam erkämpft haben, wieder zerreden“.

Kritik am Zeitpunkt der Veröffentlichung für neuen Bibliotheksstandort in Falkensee

Amid Jabbour (FDP) stellte mit Verweis auf den Begehungstermin mit Ministerin Schüle fest, dass der Zeitpunkt von Müllers Vorschlag schon „überraschend“ sei, „kurz vor dem Termin mit der Ministerin zur Alten Stadthalle“. Die Ausführungen des Bürgermeister empfinde er „bei allem Für und Wider nach dem Motto: Man möge doch den Weg freimachen, damit man zu einer besseren Lösung an diesem Standort kommt und sich gegenüber der Ministerin entsprechend positionieren soll – das halte ich für schwierig“. Auch machte Jabbour deutlich, dass Müllers Vorschlag dazu führe, dass die Stadt Falkensee keine Werte schaffe, sondern am Ende Miete an den Investor zahle.

Investor Jörg Rade ist überrascht über Tenor der Diskussion zur Falkenseer Bibliothek im Neubau – jedoch sei er gesprächsbereit

Den Schlagabtausch verfolgte auch Jörg Rade als Vertreter des Investors „Papendieck, Rade + Partner“. Die Diskussion habe ihn überrascht, sagte er im Nachgang auf MAZ-Nachfrage. Die Bibliothek in dem geplanten Neubau unterzubringen, sei aus Investorensicht eine gute Lösung für das Projekt, für die Stadt Falkensee gar noch eine bessere Lösung. Die grundsätzliche Problematik rund um die Bibliothek sei ihm neu gewesen, „sonst hätten wir vielleicht sogar selbst schon diesen Vorschlag unterbreitet“, so Rade. Er hatte im Ausschuss bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert, was die – in Falkensee umstrittene – geplante Höhe des Neubaus betrifft. All dies vorausgesetzt, die anstehende Denkmalschutz-Entscheidung führe zum möglichen Abriss der Alten Stadthalle, so Rade.

Von Nadine Bieneck