Falkensee: Neues Katzenhaus im Tierheim

Kiara und Diego fühlen sich sichtlich wohl in ihrem neuen Zuhause. Die beiden dreijährigen Katzen wurden wegen Überforderung von ihrem Besitzer an das Tierheim Falkensee abgegeben. Sie gehören nun zu den Schützlingen, die in das neu eröffnete Katzenhaus 2 einziehen durften.

Am Sonnabend wurde im Tierheim Falkensee das Katzenhaus 2 eröffnet. Die fachgerechten Arbeiten wie Elektroinstallationen, Trockenbauarbeiten, Fensterbau und Fliesenarbeiten hat das Tierheim durch Firmen ausführen lassen. Die Entkernung und die Malerarbeiten haben die Tierfreunde in Eigenarbeit geleistet.

Im Katzenhaus 2 befindet sich zwischen zwei Katzenzimmern eine Katzenklappe, diese kann bei Bedarf geöffnet oder geschlossen werden. Chiara und Diego können sich gegenseitig besuchen. Quelle: Enrico Berg

„Angefangen haben wir im ersten Katzenhaus mit sieben Zimmern in der Quarantänestation. Der Platz wurde aber schnell zu knapp. Also erfolgte der Ausbau des Mittelteils“, erzählt Heike Wegner, 1. Vorsitzende des Vereins. Durch den Ausbau hatte der Tierschutzverein nun mehr Nutzfläche.

Vorhanden waren eine Quarantänestation, ein Arztzimmer, eine große Futterküche, fünf Gruppenzimmer, zwei Mutter-Kind-Zimmer sowie einen großen Raum mit Unterteilung für Nager. Später kam noch ein Außengehege dazu. In diesem Trakt befinden sich auch das Büro, der Konferenzraum und ein zusätzliches kleines Quarantänezimmer. Doch schon bald reichte diese Kapazität nicht mehr aus. Also sollte neuer Platz geschaffen werden. Räumlichkeiten waren vorhanden, jedoch waren diese in einem nicht so guten Zustand.

Sponsoren halfen beim Ausbau

„Mehr als 25 Jahre lag dieser Gebäudeteil brach. Es war schon immer unser Traum, daraus ein schönes Katzenhaus zu machen, das ist uns nun gelungen“, erklärt die 2. Vorsitzende Vivien Moedebeck. „Mit einem Ehepaar aus Brieselang und mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse haben wir zwei Sponsoren gefunden, die die meisten Geldmittel zum Umbau des Katzenhauses zur Verfügung gestellt haben“, berichtet Heike Wegner.

Bunte Fliesen gespendet

Die Materialien wurden zum größten Teil von Bürgern gespendet, darunter viele unterschiedliche Fliesen. Die Menge der einzelnen Spenden waren nicht so groß als dass man ein Zimmer komplett damit hätte ausstatten können. Aber mit viel Geschick wurden die unterschiedlichen Fliesen so verarbeitet, dass ein harmonisches und stimmiges Bild in den Räumen entstand. Im Januar 2019 war Baubeginn und am Samstag war nun die Eröffnung. „Wir sind traurig, dass die Eröffnung ohne Besucher und unsere fleißigen Helfer und Sponsoren stattfindet, aber wegen Corona ist dies ja leider nicht möglich“, sagt Kassenwart Peter Battige. „Aber in Kürze gibt es eine virtuelle Eröffnung, wir haben einen Rundgang per Video durch das neue Katzenhaus gemacht, dieses kann man sich bei Facebook und auf Instagram anschauen“, ergänzt Vivien Moedebeck.

Kater Diego ist schon ins neue Katzenhaus 2 des Tierheims Falkensee eingezogen. Quelle: Enrico Berg

Im neuen Katzenhaus 2 des Tierheims Falkensee gibt es fünf Begegnungszimmer mit Katzenklappen. Die Klappen können bei Bedarf geöffnet werden, so dass die Tiere sich gegenseitig Gesellschaft leisten können. Vor jedem dieser Katzenzimmer befindet sich eine Schleuse, die durch eine Tür vom Hauptflur getrennt ist. Des Weiteren gibt es einen großen Gruppenraum und ein Krankenzimmer für die Stubentiger im neuen Trakt. Dort sind auch die Futterküche mit Haubenspüler und Waschmaschinen untergebracht.

Voliere für Vögel geplant

Das Büro wird von Katzenhaus 1 in das Katzenhaus 2 umziehen, so dass aus dem alten Büro nun der Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter wird. Auch zwei Vogelzimmer befinden sind in dem neu ausgebauten Trakt. Hier wird noch eine artgerechte Außenvoliere entstehen, die nach der Abnahme durch das Veterinäramt in Betrieb genommen werden soll.

Das Tierheim kann durch den Ausbau des zweiten Katzenhauses nun mehr Tiere aufnehmen und ihnen ein Zuhause geben, ehe sie weiter vermittelt werden.

Verein ist seit 2007 aktiv

Am 19. Dezember 2007 wurde der Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung mit 13 Mitgliedern gegründet. Gemeinsam hatten sie ein Ziel vor Augen – ein eigenes Tierheim aufzubauen. Platz fanden sie auf dem 22 000 Quadratmeter großem Gelände des früheren Betriebshofs der HAW. Nach jahrelangen Bauarbeiten wurden das Katzen- und Kleintierhaus am 10. Dezember 2009 und das Hundehaus 2015 eröffnet.

Wer das Tierheim Falkensee unterstützen möchte, kann Kontakt über die Homepage oder per Telefon unter 03322/8 38 99 99 aufnehmen. Über Unterstützung, ob als Mitglied oder in Form von Geld-, Sach- und Futterspenden, freuen sich die Tiere und Menschen des Tierheims Falkensee.

Von Hannelore Berg