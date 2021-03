Falkensee: Öl-Verdacht im Schlaggraben bestätigt sich nicht

Falkensee

In der kleinen Siedlung am Schlaggraben in Falkensee stehen gleich mehrere Einfamilienhäuser und Stadtvillen. Der Bau weiterer Wohnungen wird derzeit in der Lilienthalstraße durch die Immobilienfirma „Victoria Immo Falkensee 3 GmbH“ realisiert. Auf der rund 3000 Quadratmeter großen Fläche sollen zwei Wohnblöcke mit jeweils 20 kleinen Wohnungen entstehen. Mit dem Bau des Projekts wurde eine Falkenseer Baufirma namens „Baububen“ beauftragt, die bereits an der Umsetzung des Auftrages arbeitet.

Im Zuge des Bauvorhabens im Falkenseer Stadtteil Finkenkrug ist zur Errichtung des geplanten Kellergeschosses das Abpumpen von Grundwasser erforderlich, welches gefiltert in den Schlaggraben eingeleitet wird.

Veränderungen im Gewässer

Seit Beginn der Bauarbeiten bemerkten einige Anwohner jedoch Veränderungen in dem Gewässer und vermuteten daher schnell eine Ölverschmutzung im Zusammenhang mit dem Immobilienprojekt. Dieser Verdacht wurde schließlich in der Facebook-Gruppe der Stadt diskutiert und verbreitet. Auf diesem Wege erfuhr auch Sylvia Pietzko, die unweit der Baustelle wohnt, von den Vermutungen. „Ich war geschockt, als ich das gelesen habe. Ich musste mir unbedingt selbst ein Bild davon machen“, erzählt die Anwohnerin. Tatsächlich entdeckte sie am Schlaggraben ölfilmartige, kleine Ablagerungen, die an der Oberfläche des Gewässers schwammen. Ehemann Stephan Pietzko verständigte daraufhin das Ordnungsamt und hoffte auf schnelle Aufklärung.

Viele Anwohner bemerkten die Verwirbelungen in dem Gewässer. Quelle: Viktoria Kratz

Gründliche Untersuchungen

Wenig später verschafften sich dann bereits Mitarbeiter des Ordnungsamtes Falkensee vor Ort einen Überblick über die Situation und zogen zudem eine Mitarbeiterin des Fachbereiches „Grünflächen und Gewässer“ zu Rate. Diese konnte jedoch keine Ölfilme in dem Gewässer feststellen. Allerdings wurde sie auf Absonderungen im Wasser des Schlaggrabens aufmerksam, circa 50 Meter von der Stelle entfernt, an der das Grundwasser aus der Grube in den Graben geleitet wird. Die Stadt kontaktierte daraufhin die Untere Wasserbehörde des Landkreises und bat um Prüfung.

Bei der gründlichen Untersuchung des Gewässers sei ein hoher Eisengehalt festgestellt worden, der nach Einleitung in den Schlaggraben mittels einer Pumpe durch den Luftkontakt zu den Schlieren an der Oberfläche geführt habe, erklärte die Behörde auf MAZ-Anfrage. Die aufschwimmenden Erscheinungen sehen zunächst wie Ölfilme aus, der Schein trüge jedoch. Es handele sich stattdessen um dünnschichtiges Eisen, welches nachweislich kein wassergefährdender Stoff sei, so die Experten. Auch der Investor des Bauprojekts versicherte die ordnungsgemäße Vorgehensweise vor Ort. Er halte regelmäßig mit den Ämtern Rücksprache. „Die bekannten Verwirbelungen treten in Folge der Grundwassereinleitung durch die Filtersysteme auf“, so Maximilian Reidl. Also kein Grund zur Sorge.

