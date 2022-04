Falkensee: Offene Gärten ziehen trotz Aprilwetters viele Besucher an 

Falkensee

Es war nasskalt, aber das schreckte die Naturliebhaber nicht ab: Sie pilgerten am Sonntag zu den offenen Gärten in Falkensee, um zu schauen und zu fachsimpeln.

Lokale AGenda 21 Falkensee organisiert die Aktion

Auf Initiative der Lokalen Agenda 21 Falkensee öffneten am Sonntag drei Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer in Falkensee ihre Pforten für interessierte Besucher. In der Aktion „Offene Gärten“ können Besucher einen Blick hinter Hecken und Zäune werfen.

Ein Esel als Blickfang am Eingang

Beim Betreten des Gartens von Anne Lehmann in der Templiner Straße in Falkensee wird der Besucher von einem Marionettenesel empfangen. Der lebensgroße Esel ist der erste Blickfang der interessierten Besucher und Gartenfreunde. „Als meine Tochter noch klein war, habe ich großspurig verkündet, dass ich das Tier, welches sie als erstes nachahmt, als Keramikfigur anfertige. Dabei hatte ich erwartet, dass Filine ,miau’ oder ,wauwau’ sagen würde, aber nein, es kam ein ,iah’ über ihre Lippen, also wurde es dann ein Esel“, berichtet Anne Lehmann schmunzelnd.

Anne Lehmann und Tochter Filine mit dem Marionettenesel Quelle: ENRICO BERG

Noch liegt vieles in den meisten Gärten im Winterschlaf, so wie man es im April auch erwartet. Knospen zeigten sich an der großen Kastanie im Lehmann’schen Garten, filigrane weiße Blüten sind erste Frühlingsboten am Rande des Senkgartens, der als gestalterisches Mittel das Zentrum des Gartens bildet. „Dort sitzt man sicht- und windgeschützt“, erklärt Anne Lehmann. Mit viel Freude und Liebe zum Detail hat sie den Senkgarten mit der Schaufel ausgehoben, die Wände und Sitzbänke selbst gemauert. Ein Drache aus Bronze dient als Wasserspeier, das gleichmäßige Plätschern des Wassers in der Mitte des Senkgartens wirkt beruhigend.

Auch an Tiere wird im Garten gedacht

Die Gestaltung der grünen Oase ist nicht dem Zufall überlassen, erklärt Anne Lehmann. Sie ist Gartenbauingenieurin und hat die Gartenplanung genau durchdacht: „Die verschiedenen Ebenen habe ich als gestalterisches Mittel eingesetzt. Der bunte Mix aus Pflanzen und Bäumen sollte möglichst vielfältig sein, um den Tieren das ganze Jahr über Nahrung bieten zu können.“ So entstand ein Nutzgarten für Tiere. Aber nicht nur Insekten kommen auf ihre Kosten, auch an Eichhörnchen wurde gedacht. „Wir haben eine Futterstation für die Eichhörnchen im Garten,“ erklärt Anne Lehmanns Tochter Filine den Besuchern und zeigt ihnen den Futterkasten, „aber ich glaube, der Deckel ist etwas zu schwer. So viele Eichhörnchen kommen gar nicht und holen sich die Nüsse.“ Die elfjährige Filine unterstützt ihre Mutter bei der Gartenarbeit und hilft beim Gießen oder Pflanzen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch sind die bunten Farben der vielfältigen Pflanzen nicht zu sehen, aber bunt und abwechslungsreich zeigte sich der Garten dennoch. Anne Lehmanns zweite Leidenschaft ist das Fertigen von Keramiken. Ganze viele keramische Skulpturen finden sich im grünen Paradies, oft sieht man sie erst beim zweiten Durchgang. So pickt ein Keramikhuhn im Beet nach Würmern, daneben ein schwarzer Rabe, der alles im Auge zu halten scheint. Eine kleine Echse klettert an einem Zaunpfahl entlang und auf einem Tisch sind verschiedene Keramiken liebevoll zur Schau gestellt. Kleine Elfen mit einem Kleid aus Hyazinthe, Teerose oder Lilie geben sich ein Stelldichein mit Marienkäfern und Libellen, allesamt aus Keramik.

Emilia (links) und ihre Schwester Calotter gefiel der Teich im Garten sehr gut. Quelle: ENRICO BERG

„Das ist ein sehr schöner Garten mit beeindruckenden Keramiken, das Highlight ist der tiefergelegte Teich“, resümieren Marlies und Hartmut Velber aus Falkensee nach ihrem Besuch.

Der Teich im Senkgarten war für viele Besucher der zentrale Anziehungspunkt. So auch für die beiden Schwestern Emilia (8) und Calotter (10) Kiel aus Spandau, die sich direkt am Teich auf einer Bank niederließen.

Der Senkgarten begeistert viele

„Ich bin sehr begeistert, besonders der Senkgarten mit dem kleinen Teich ist bemerkenswert, da Frau Lehmann ihn allein gemauert hat. Man muss in diesem Garten zweimal hinschauen, um alles zu entdecken“, ist das Fazit der Spandauerin Marina Hofmann.

Impressionen offenen Gärten bei Anne Lehmann Quelle: ENRICO BERG

Eine Lieblingsblume habe Anne Lehmann nicht, „aber ich liebe Bäume sehr und bin Raritätensammlerin.“ Im Garten der 46-jährigen Falkenseerin finden sich Seltenheiten wie Amelanchier, die weiß blüht und rote, essbare Beeren bildet, eine Wimpernlinde, deren rote „Haare“ am Blattrand an Wimpern erinnern, ein Blasenbaum dessen gelbe Dolden wie ein Heiligenschein wirken und ein Blauschotenbaum oder auch Blaufingerstrauch genannt, bei dem die Frucht wie blaue Finger wirken.

Zu diesen Besonderheiten gesellen sich noch der Taschentuch- oder Taubenbaum, der seinen Namen seinen Blüten zu verdanken hat, denn diese erinnern an Taschentüchern oder weiße Tauben, die auf den Ästen sitzen. Nicht nur für das Auge gibt es bei den Bäumen etwas, sondern auch für die Nase. Der Lebkuchenbaum verströmt im Herbst den Geruch von Lebkuchen wenn die Sonne auf das nasse Laub scheint.

Im Mai nimmt Anne Lehmann nochmals an den offenen Gärten teil und sagt: „Dann ist es hier viel farbenreicher, da sollte bereits vieles in Blüte stehen.“

Von Hannelore Berg