Falkensee

Bei einer Ausfahrt mit einem amerikanischen Oldtimer aus den 70er-Jahren am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr bemerkte der Fahrer in der Nähe des Bahnhofs Finkenkrug in Falkensee plötzlich eine Brandentwicklung am Auto. Er stellte das Fahrzeug ab, es brannte in weiterer Folge komplett aus. Feuerwehrleute löschten den Brand. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten noch rechtzeitig aussteigen, beide blieben unverletzt. Es wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet, andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Von MAZonline