Falkensee: Online-Befragung zum Campus-Platz

Vom 28. März bis zum 10. April können sich Interessierte aus Falkensee an einer Umfrage zur Nutzung des Campusplatzes beteiligen. Die Umfrage ist Teil einer Machbarkeitsstudie. Sie soll helfen, die Nutzung des Campusplatzes und die Bedarfe und Wünsche für eine Weiterentwicklung des innerstädtischen Platzes zu ermitteln.

Falkenseer werden beteiligt

Die Umfrage findet auf der neuen städtischen Beteiligungsplattform statt, für die Teilnahme ist eine einmalige Registrierung mit einer E-Mail-Adresse und einem Benutzernamen erforderlich.

Campusplatz als Versammlungsort: hier die Kundgebung der Sportler, "Sportler zeigen Gesicht". Quelle: Thomas Schumann

Zukünftig können dort alle Beteiligungsverfahren der Stadt Falkensee eingesehen werden, teilt die Stadt mit. Nach der Registrierung ist zudem die Teilnahme an allen städtischen Online-Beteiligungen möglich. Bei Fragen zur Plattform steht Christian König aus dem „Büro für Vielfalt“ per E-Mail an beteiligung@falkensee.de oder telefonisch unter 03322/28 17 99 zur Verfügung.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte vor über einem Jahr, auf ihrer Sitzung am 27. Januar 2021, beschlossen, ein Konzept für den Campusplatz zu erstellen. Damit beauftragt wurde die DSK GmbH. In der Machbarkeitsstudie können die Einwohnerinnen und Einwohner nun mit ihrer Beteiligung und ihren Ideen dabei helfen, Perspektiven für die Weiterentwicklung des Platzes entstehen zu lassen.

