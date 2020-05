Online-Dialog für urbanes Stadtzentrum

Falkensee

Mit Hochdruck wird im Falkenseer Zentrum gearbeitet. Und zwar mit: Hochdruckreiniger. Die Männer der Berliner Fachfirma Borgemien sind in dieser Woche mit ihrem Anti-Graffiti-Mobil gekommen und reinigen den Bahnhofstunnel von Schmierereien, die sich über Jahre dort angesammelt haben.

Die Schmierereien am Bahnhofstunnel werden beseitigt. Quelle: Marlies Schnaibel

Der Bahnhofstunnel mag so etwas wie die Visitenkarte der Stadt sein, zumindest für das Zentrum. Um das schöner und lebendiger zu machen, gibt es ein Projekt mit dem wenig geschmeidigen Titel „Standortentwicklungskonzept und Zentrumsmanagement für die Innenstadt von Falkensee“. Hier sitzen nun wiederum Frauen und Männer, die auf ihre Art mit Hochdruck an dem Thema arbeiten.

Neues Format auf die Schnelle

Mehr Hochdruck als gedacht, weil die Corona-Epidemie ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das geplante öffentliche Forum im Foyer der Stadthalle mit Anliegern, Bürgern, Gewerbetreibenden und sonst wie interessierten Vertretern musste abgesagt werden. „Wir mussten ein neues Format auf die Schnelle erfinden“, sagt Birgit Würdemann, die das Projekt mit ihrem Kollegen Armin Busch betreut, „die Bürger konnten sich einen Monat lang an einem Online-Dialog beteiligen.“

Zusammenarbeit mit Complan

Birgit Würdemann arbeitet bei dem Potsdamer Büro Complan Kommunalberatung, das den Zuschlag für das Projekt mit dem Zentrumsmanagement bekommen hatte. Andere Kommunen in der Region arbeiten seit Jahren eng mit der Potsdamer Firma zusammen, auch Falkensee hatte mit dem Complan-Team gute und produktive Erfahrungen bei der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Insek gemacht.

Gute Beteiligung

„Die Erfahrungen mit dem Online-Dialog sind wirklich gut“, sagt Birgit Würdemann. Mehr als 110 Frauen und Männer haben bisher daran teilgenommen und sich durch den umfangreichen, aber bedienfreundlichen Fragen- und Ideenkatalog gearbeitet. „Man erreicht mit dem Format zum Teil andere Leute, die wir bei einem öffentlichen Forum nicht erreicht hätten“, sagt Birgit Würdemann.

Zentrum ohne Strahlkraft

Das Zentrum umfasst im weitesten Sinne den Bereich zwischen Gesundheitszentrum und Stadthalle. Hier leben etwa 1300 Menschen bei 45000 Einwohnern in Falkensee, das Gebiet umfasst ein Viertel der Verkaufsflächen, die es insgesamt in der Stadt gibt. Die Einschätzung der Fachleute drückt dabei aus, was viele Einwohner auch bemängeln: „ Zentrum ohne Strahlkraft und attraktive Gestaltung“. Das war eines der nüchternen Ergebnisse, zu denen die Fachleute nach ihren Experteninterviews, Datenanalysen, Vorort-Begehungen und dem Perspektiv-Workshop im Januar 2020 gekommen waren.

19 Projekte aufgelistet

19 Projekte für eine bessere Innenstadt haben die Zentrumsmanager aufs Papier gebracht und online zur Diskussion gestellt. Die Spannbreite ist groß. Das zeigt sich schon beim Thema Graffiti. Die Vorstellungen reichen hier vom Frühjahrsputz und dem Beseitigen von Graffiti-Schmierereien am Bahnhof bis zur Aufwertung der Graffiti-Wall im Gutspark. Dazu zählen für die Jugendlichen eine Sitzecke, jährlich Block-Partys mit Hip-Hop-Jam, Breakdance- und Graffiti-Workshops.

Von Baustellenmarketing bis Rudelsingen

Ganz aktuell schlagen die Zentrumsmanager ein Baustellenmarketing vor, denn der Umbau der Kreuzung von Bahnhofstraße und Poststraße versetzt die Innenstadt in einen Ausnahmezustand. Die meisten Projektideen gehen jedoch über die Zeit der Baustellen- und Coronabeschränkungen hinaus: gemeinsame Pflanzaktion „ Falkensee blüht“, Urban-Art-Freiraumgalerie, Aufbau eines Gesundheitsnetzwerkes, Teilnahme am Türöffner-Tag mit der Maus, Lesewoche in Falkenseer Läden, Schaufenster-Wettbewerb, Kaffeetafel auf der Potsdamer Straße, Bücherschrank am Brunnenplatz, Aktivierung der Höfe und Blockinnenbereiche, Auflockerung des Campusplatzes, Einkaufs- und Erlebnisführer, temporäre Sitzinstallation und auch das: Rudel-Singen von Balkonen.

Noch bis Sonntag können Falkenseer und die Besucher ihre Meinung und ihre Ideen zu dem Konzept beitragen. Hier geht es zur Umfrage.

