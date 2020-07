Falkensee

Endlich geht es los: Am Falkenseer Bahnhof werden mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen. Jahrelang war das angekündigt worden.

Parken im Doppelpack

Zur Erhöhung der Fahrradabstellkapazitäten am Bahnhof Falkensee ist wird eine Doppelparkeranlage errichtet. Der Aufbau der Anlage ist unter der vorhandenen Überdachung auf der Nordseite des Bahnhofes in der Bahnstraße vorgesehen. Die Montagearbeiten beginnen planmäßig am 14. Juli.

Baubeginn am Montag

Im Vorfeld werden ab Montag die vorhandenen Anlehnbügel abschnittsweise auf der Nordseite umgesetzt. Weitere Fahrradabstell-Anlagen sind beispielsweise auf der geplanten Bike+Ride-Anlage am Bahnhof Seegefeld vorgesehen.

Von MAZ