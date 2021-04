Falkensee: Penny baut neu in Finkenkrug

Falkensee

Neun Jahre hat es gedauert, bis es losging: Die Bauarbeiten für einen neuen Penny-Einkaufsmarkt in Finkenkrug haben begonnen. Er soll auf der Südseite der Karl-Marx-Straße gegenüber von Alter Post und Capitol entstehen.

In den letzten Tagen wurden Bäume und Sträucher abgeholzt, Reste von Beton des ehemaligen Parkplatzes sind aufgebrochen, das Gelände ist eingezäunt.

Alter Standort konnte nicht vergrößert werden

„Wir hoffen auf zügiges Bauen“, sagt Michael Wodtke, Expansions Manager Region Ost der Penny Markt GmbH, auf MAZ-Nachfrage. Sollte es keine baulichen Verzögerungen geben, könnte der Markt Ende des Jahres öffnen. So die ideale Planung, aber angesichts der Situation auf dem Baumarkt und den Corona-Ereignissen wäre schwer zu sagen, wie sich die Zeitpläne umsetzen lassen.

Penny ist derzeit Mieter in einem Objekt am Finkenkruger Bahnhof, dort kann der Markt aber nicht erweitert werden. „Aber genau das ist nötig, um modernes, barrierefreies, familienfreundliches Einkaufen möglich zu machen“, sagt Michael Wodtke. An dem neuen Standort ist ein Neubau möglich, in dem sich die Verkaufsfläche mehr als verdoppeln kann. Das gibt Raum für breitere Gänge und flachere Regale.

Finkenkrug: Das einstige Bank-Häuschen wird abgerissen. Quelle: Marlies Schnaibel

Neben der Verkaufshalle steht noch das kleine Häuschen, in dem einst die Raiffeisenbank ihren Sitz hatte. Der Containerbau wird abgerissen, hier soll ein Backwarenshop mit Café entstehen, das von der Bäckerei Exner geführt wird.

Jahrelange Diskussionen und Veränderungen

Michael Wodtke hat als Regionalleiter das Projekt seit vielen Jahren begleitet und lobt die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, den Abgeordneten und der Bürgerschaft. Die hätten das Projekt kritisch, aber durchaus konstruktiv begleitet. Die ersten Vorschläge für einen neuen Penny-Markt waren von den Falkenseern abgelehnt worden. „Wir wollten keine Blechhalle an der prominenten Stelle“, hatte Peter Ellmann, der damalige Vorsitzende des Bürgervereins Finkenkrug, vor Jahren gesagt. Genau das war nach den ersten Plänen zu befürchten gewesen. 2012 waren Pläne erstmals in Falkenseer Bauausschuss vorgestellt worden, jahrelang gab es ein Gezerre um den künftigen Penny-Einkaufsmarkt in Finkenkrug. Der von manchen gewünschte Architekturwettbewerb kam nicht zustande.

2017 gab es viel Zustimmung

Aber Penny hatte die Pläne mehrmals überarbeitet und 2017 mit Abgeordneten und Bürgerverein konstruktiv diskutiert. Der Kompromiss, der vor vier Jahren vorgelegt wurde, fand von vielen Seiten Zustimmung. In ihn waren einige Änderungsvorschläge der Falkenseer eingeflossen, sie wollten an der markanten Stelle von Finkenkrug auch eine markante und attraktive Architektur.

Trotzdem sollte es dann noch Jahre dauern, bis es losging. Das neue Gebäude wird eben keine der befürchteten Blechhallen oder Pappschachteln, sondern eine Fassade aus Glas, Aluminium und mit viel Holz erhalten. Der betreffende Bebauungsplan F 71 „Zentrum Finkenkrug“ ist seit einem Jahr rechtskräftig.

Penny hatte das 7500 Quadratmeter große Grundstück vor Jahren gekauft. Das Areal gilt für den Bauherren als nicht einfach: mit Biotop und einem fast zugewachsenen Teich und mit einem „anspruchsvollen“ Straßenverlauf, wie die etwas unübersichtliche Verkehrssituation in der Kurve und am Einfang zum Tunnel schon mal umschrieben wird.

Von Marlies Schnaibel