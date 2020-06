Falkensee

In der Rotkehlchenstraße in Falkensee kam es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw krachte aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand. Der Fahrer des Wagens wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Unfallauto. Quelle: Julian Stähle

Anzeige

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Die Feuerwehr Falkensee kam zum Einsatz, um den Wagen aus der misslichen Lage herauszuziehen, den Brandschutz zu gewährleisten und auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline