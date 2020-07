Falkensee

Bereits seit Freitag, dem 8. Mai dieses Jahres, wird die 16-jährige Felicia S. aus Falkensee vermisst. Sie hatte an diesem Tag gegen 7.45 Uhr ihre Unterkunft in einer Wohneinrichtung verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt, teilt die Polizei mit.

Felicia war bereits in der Vergangenheit über mehrere Wochen verschwunden, kehrte jedoch immer wieder zurück beziehungsweise meldete sich zwischendurch bei der Wohneinrichtung oder bei ihrer Mutter. Der letzte Kontakt dieser Art fand im Juni statt. Hier meldete sie sich bei ihrer Mutter und gab an, eine Ausbildung in Dresden zu absolvieren.

Anzeige

Vermutlich in Berlin

Bisherige Suchmaßnahmen und intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten jedoch bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Deshalb fiel die Entscheidung, eine öffentliche Suche durchzuführen, da auf Grund ihres Alters auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Ermittlungen ergaben unterdessen, dass sich die Vermisste in Berlin aufhält beziehungsweise aufgehalten hat.

Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung und fragt: Wer hat Felicia S. seit Anfang Mai 2020 gesehen? Wer kann sonst Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Mit schwarzer Jacke bekleidet

Das Mädchen ist etwa 160 Zentimeter groß und hat schulterlange, dunkelbraune Haare, meist zum Zopf gebunden. Sie ist von kräftiger Statur und war zuletzt mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Außerdem trug sie einen schwarzen Beutel bei sich.

Entsprechende Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter der Rufnummer 03322/2750 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZ Havelland