Falkensee: Polizeieinsatz bei der SVV

Falkensee

Turbulente Szenen zu Beginn der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung. Der AfD-Abgeordnete André Graf wollte die Stadthalle ohne Mund-Nasen-Schutz betreten. Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Julia Concu (Grüne), wies ihn daraufhin, dass er das nur mit medizinischem Attest dürfe. In der Eindämmungsverordnung des Landes heißt es klar: dass „Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, dies vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original“ nachzuweisen haben. Graf hatte jedoch nur die Kopie eines Attestes dabei, daraufhin verweigerte ihm Julia Concu den Zutritt zum Beratungsraum.

Abgeordneter rief die Polizei

André Graf wollte sich damit nicht zufriedengeben und rief die Polizei, die rückte mit vier Leuten an. Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung hielt sich jedoch weiter an die Landesverordnung, Graf kündigte rechtliche Schritte an, verließ aber den Beratungsort. Thomas Fuhl, Stellvertretender Vorsitzender der Gemeindevertretersitzung, kritisierte Julia Concu für ihre Haltung und verließ ebenfalls die Beratung.

Tagen mit viel Abstand

Die Falkenseer Abgeordneten tagen coronabedingt seit April diesen Jahres im großen Saal der Stadthalle, im alten Rathaussitzungssaal saßen Abgeordnete und Zuhörer sehr dicht gedrängt. In der Stadthalle können Abgeordnete und Verwaltungsmitarbeiter auf Abstand tagen, der deutlich mehr als die geforderten 1,50 Meter betrifft. Die Reglung sieht hier vor, dass direkt am Platz keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, auf allen Wegen im Haus jedoch schon.

Livestream beschlossen

Das gilt auch für die Besucher der Sitzungen. Für die wird sich jedoch bald eine Lösung auftun, die keine Ansteckungsgefahr mehr mit sich bringt: Die Abgeordneten haben auf ihrer Beratung am Mittwoch der Übertragung der Sitzungen als Livestream zugestimmt. Das hatte die Fraktion der Linken seit Jahren gefordert, nun hatte sich eine überfraktionelle Allianz aus Linken, Grünen und FDP dafür ausgesprochen, die Mehrheit der Abgeordneten stimmte dem zu. Im Frühjahr 2021 könnte die Übertragung beginnen, sie ist vorerst mit der Einrichtung von zwei festen Kameras geplant. Dabei müssen alle redewilligen Abgeordneten an ein Rednerpult vor die Bühne kommen. Die Verwaltung erhielt von den Abgeordneten den Auftrag zu prüfen, ob und wie eine Übertragung mit mobiler Kamera und mit Kameramann möglich wäre.

Von Marlies Schnaibel