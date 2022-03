Ein Mann hat am Montag einen Falkenseer bedroht und von ihm Geld gefordert. Es gelang, einen Notruf abzusetzen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein.

Versuchter Raub in Falkensee

