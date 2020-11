Falkensee

Die Falkenseer Debatte über Pro und Contra Hallenbad nimmt an Schärfe zu. Am Wochenende ist ein Pro-Hallenbad-Banner vom Haus des SPD-Büros in der Potsdamer Straße gestohlen worden. Der SPD-Ortsvorstand will Anzeige erstatten. Am 2. November war das Banner aufgehängt worden. Im Schaukasten und im Fenster des Falkenseer Ortsvereins sind nach dem Diebstahl des Banners noch die Plakate der Hallenbad-Kampagne zu sehen.

Von „politisch motivierter Kriminalität“ gesprochen

„Die Auseinandersetzungen über das Hallenbad haben nach Falschmeldungen und einer kostspieligen Hetzkampagne nun mit politisch motivierter Kriminalität einen neuen Tiefpunkt erreicht“, heißt es scharf auf der Facebook-Seite des Ortsvereins. „Das ist Trump-Manier“, ärgert sich Vorstandsmitglied Ingrid Junge über das Abreißen des Banners. Sie empfindet das Klima der Debatte als „entsetzlich und bedrückend“. Sie selbst gehört seit vielen Jahren zu den Aktivisten, wenn es um den Bau eines Hallenbades in Falkensee geht. Auch jetzt ist sie fast täglich unterwegs, um Flyer zu stecken oder mit Leuten ins Gespräch zu kommen. „Die Reaktionen schwanken“, sagt sie. Sie stößt auf Leute, die sagen Jetzt-erst-recht, andere meinen, sie hätten doch schon mehrmals unterschrieben und jetzt keine Lust mehr, sich weiter einzusetzen.

Der Diebstahl des Banners wird auch von Heiko Hackbarth, dem Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe, verurteilt. „Die Debatte wird stark zugespitzt“, sagt er. Das sieht man auch daran, dass Plakate von beiden Lagern abgerissen und zerstört werden. „Es ist schade, dass die sachliche Ebene der Diskussion verlassen wird.“

Bundesweiter DLRG-Slogan genutzt

Die Mitglieder der DLRG stehen an Infoständen und versuchen, für den Bau eines Hallenbades zu werben. Dabei steuerten sie auch den von einigen kritisierten Slogan für die Ja-Plakate bei. Dort steht zu lesen „Schwimmen lernen kostet Geld – Ertrinken das Leben!“ Es ist eine Losung, mit der die DLRG, die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft, seit Jahren bundesweit für ihr Anliegen wirbt.

„Wahrscheinlich ist es schwer, noch Leute mit Argumenten zu erreichen. Die meisten haben sich ihre Meinung gebildet“, sagt Heiko Hackbarth, „umso wichtiger ist, dass viele am Sonntag zum Bürgerentscheid gehen und ihre Stimme abgeben.“

