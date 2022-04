Die am Sonnabend, 9. April, in der Falkenseer Stadthalle stattfindende „Internationale Boxgala“ sorgt im Vorfeld für erhebliche Kritik. Stein des Anstoßes: der Auftritt von Boxer Tom Schwarz. Mehrere Initiativen fordern unter dem Motto „Tiefschlag für Frauenrechte“, dem 27-Jährigen keine Bühne zu geben. Schwarz hatte 2020 seine Ex-Verlobte zusammengeschlagen.

Falkensee: Proteste gegen Boxgala – Kritik am Auftritt von Tom Schwarz

Falkensee - Falkensee: Proteste gegen Boxgala – Kritik am Auftritt von Tom Schwarz

Falkensee - Falkensee: Proteste gegen Boxgala – Kritik am Auftritt von Tom Schwarz