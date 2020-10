Falkensee

Eine Radlerin wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Falkensee leicht verletzt. Dazu gekommen ist, als gegen 17.45 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin von der Seegefelder Straße zunächst nach links in die Bahnhofstraße eingebogen war, um danach rechts in die Zufahrt eines Parkplatzes zu fahren.

Dabei übersah sie offenbar eine 17-jährige Radlerin, die auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg fuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin und dem Pkw Peugeot. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Sie wurde von Rettungskräften vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Eine Unfallanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZ Havelland