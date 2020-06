Falkensee

Am Kreisverkehr Spandauer Platz kollidierte am Mittwochnachmittag eine 66-jährige Opelfahrerin mit einer 47-jährigen Radfahrerin, die am Abzweig Seeburger Straße den Radweg überqueren wollte.

Die Unfallursache ist ungeklärt. Die Radlerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 550 Euro.

Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen.

Von MAZ Havelland