Falkensee: Rainer Ganser nicht mehr Mitglied von CDU-Fraktion und Partei

Falkensee

Erneutes Stühlerücken in der CDU-Fraktion der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung (SVV). Wie Hans-Peter Pohl, Vorsitzender der Fraktion, am Sonntagabend mitteilte, hat der Stadtverordnete Rainer Ganser seinen Austritt aus der CDU-Fraktion der SVV angekündigt. „Damit sieht die CDU-Fraktion keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und beendet diese mit sofortiger Wirkung“, erklärte Pohl.

Auf MAZ-Nachfrage erklärte Rainer Ganser, er habe im Rahmen einer am Wochenende durchgeführten Klausur-Tagung den Parteikollegen mitgeteilt, sowohl aus der Fraktion als auch aus der Partei auszutreten. „Es war ein Prozess, der sich entwickelt und zu der Entscheidung geführt hat“, sagt er. So seien Zusammenarbeit und Kommunikation mit Teilen der Fraktion mitunter schwierig gewesen, was in seiner nun getroffenen Entscheidung resultiert habe.

Rainer Ganser nicht mehr CDU-Mitglied – Mandat als Stadtverordneter für Falkensee führt er vorerst fraktionslos fort

Bereits seit gestrigem Montag wird Ganser im Ratsinformationssystem der Stadt Falkensee nicht mehr als CDU-Fraktionsmitglied, sondern als nun fraktionsloser Stadtverordneter geführt. Auch seine Zugehörigkeit zu den Fachausschüssen – Bau- und Werksausschuss sowie Hauptausschuss – wird er als fraktionsloses Mitglied abgeben müssen. Unberührt bleibt hingegen sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. In das war Ganser vor gut einem Jahr im Januar 2021 gewählt worden – nach der Abwahl des vorherigen Stellvertreters, dem inzwischen ebenfalls parteilosen Thomas Fuhl. Er war 2019 aufgrund parteischädigenden Verhaltens aus der CDU ausgeschlossen worden.

Seinen Aufgaben als Stadtverordneter will Rainer Ganser weiter nachkommen. „Ich bin bei der Kommunalwahl angetreten mit dem Ziel, Politik für die Bürger dieser Stadt zu machen. Und das werde ich auch weiterhin tun“, sagt er. In welcher Konstellation er zukünftig politisch tätig sein wird, ob er sich einer Fraktion anschließe oder selbst eine neue Fraktion ins Leben rufen werde – möglich ist dies durch einen Zusammenschluss mit mindestens einem weiteren fraktionslosen Mitglied der SVV – steht in den Sternen. „Das wird sich zeigen. Das Ganze ist noch frisch, die Wellen müssen sich jetzt erst einmal beruhigen“, sagt er.

Besuchen wolle er auch weiterhin die Fachausschüsse („wenn auch nur als Zaungast“), in denen er bislang gesessen habe. Auch bei den Themen, die auf seiner Agenda ganz oben stehen, werde er sich weiter intensiv einbringen. Dazu gehört unter anderem der Anliegerstraßenbau in Falkensee. „Das Thema ist aktueller denn je, es gibt dort noch viel zu tun“, sagt er.

Von Nadine Bieneck