Falkensee: Ralf Zimmermann zur Zukunft der Wohnungsgenossenschaften

Falkensee

Ralf Zimmermann hat die Entwicklung der Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst (WGF) über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Am 31. August endet nun – satzungsgemäß mit Erreichen des 70. Lebensjahres – seine Tätigkeit als Geschäftsführender Vorstand. Der studierte Betriebswirt mit einem Abschluss als Diplom-Ingenieurökonom ist in Falkensee aufgewachsen und hat immer hier oder in Dallgow-Döberitz gewohnt. Verantwortung für die Genossenschaft hatte er in deren schwierigster Zeit im Wendejahr 1990 übernommen.

Am Anfang war die Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaft Neues Leben

Sie waren mit der Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst über drei Jahrzehnte lang quasi verheiratet. Wie kam es zu dieser langlebigen Liaison?

Ralf Zimmermann: Mit der Genossenschaft hatte ich schon seit 1982 als Leiter der Arbeits- und Sozialökonomie des VEB Polygraph Staaken dienstlich zu tun. Die Firma war einer der Trägerbetriebe der Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaft Neues Leben, der heutigen Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst. Die Trägerbetriebe leisteten finanzielle und technische Unterstützung für die Genossenschaften und erhielten dafür ein Kontingent Wohnraum für ihre Mitarbeiter.

AWG sollte aufgelöst werden

In den Annalen der Genossenschaft gilt das Jahr 1990 als die schwierigste Zeit. Wie war die damalige Situation?

In der politischen Wende sollte die Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaft aufgelöst werden. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese bestehen bleibt und in eine Genossenschaft nach bürgerlichem Recht umgewandelt wurde.

Und wurden prompt zu deren Chef?

Ich hatte in einer Mitgliederversammlung gesprochen und den Weg skizziert. Daraufhin wurde ich im Oktober 1990 für die Dauer eines halben Jahres zum nebenamtlichen Geschäftsführenden Vorstand gewählt. Im Jahr darauf wurde ich Aufsichtsratsvorsitzender. 2005 wurde ich nochmals zum nebenamtlichen Geschäftsführenden Vorstand gewählt – wieder für ein halbes Jahr. Daraus sind dann 16 Jahre geworden.

Ralf Zimmermann vor dem Wandbild in Falkenhorst. Quelle: Konrad Radon

Zurück zum Wendejahr. Worin lagen damals konkret die größten Hürden für die Genossenschaft?

Die fünfgeschossigen Häuser im Falkenhorst befanden sich seit 1988 im Bau, darunter waren auch 370 Wohnungen für die Genossenschaft. Die Gebäude der Genossenschaft befanden sich aber, eine DDR-typische Rechtskonstruktion, auf städtischem Grund. Damit waren wir über Nacht nicht mehr kreditwürdig. Wir mussten gleichzeitig die Umwandlung der Genossenschaft in bürgerliches Recht realisieren und das Volleigentum am Grund und Boden erwerben. Der damalige Geschäftsführende Vorstand Professor Wollermann hat sich dabei verdient gemacht.

Wohnungen wurden vollständig saniert

War die Genossenschaft damit in ruhigem Fahrwasser?

Noch längst nicht. Wir mussten die ursprünglichen 138 Wohnungen der AWG in bewohntem Zustand vollständig sanieren, einschließlich Dächern, Sanitäranlagen oder Fassaden. Bis dahin hatten diese noch Ofenheizungen. Das alles war ein großer Aufwand und hat ein Jahrzehnt gedauert.

Fusion mit GWG Frieden

Als einer Ihrer großen Erfolge gilt die Fusion mit der anderen Falkenseer Genossenschaft, also mit der Nachbargenossenschaft GWG „Frieden“.

Es war ein langwieriger und schwieriger Prozess, die Befindlichkeiten von zwei ganz unterschiedlichen Genossenschaften auf einen Nenner zu bringen. Wir hatten zunächst die Verwaltung der Nachbargenossenschaft übernommen, sodass gegenseitiges Vertrauen wachsen konnte. Der Name dieser Genossenschaft lebt auch noch weiter mit dem „Haus Frieden“ an der Finkenkruger Straße, in dem wir betreutes Wohnen anbieten.

Falkensee: Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst baut an der coburger Straße neu. Quelle: Marlies Schnaibel

Seit Ende der neunziger Jahre war in Falkensee der Bau von mehrgeschossigen Mietwohnungen zum Erliegen gekommen. Wieso hat ausgerechnet die Genossenschaft mit dem Haus an der Falkenstraße 2 einen Neustart gewagt?

Das war tatsächlich mutig und außerdem unser erster Neubau in Eigenregie. Wir waren im Jahr 2013 nach fünfzehn Jahren Pause die Ersten in Falkensee, die wieder ein mehrgeschossiges Mietshaus gebaut haben. Aber wir hatten den Bedarf an seniorengerechten Wohnungen gesehen und konnten so das Angebot in unserem Wohngebiet komplettieren.

Wandbild in der Coburger Straße strahlte aus

Soweit zur Baugeschichte. Gab es für Sie persönlich besonders wichtige Momente?

Die besten Zeiten kamen, als die großen Sanierungen geschafft waren, wir Ende der neunziger Jahre immer eine Vollvermietung hatten und dann das Wohngebiet mit den Bewohnern peu à peu zu einem Kleinod machen konnten. Ich denke gern an den Tag, als wir das erste große Wandbild an der Coburger Straße 33, das wir bei einer französischen Firma in Auftrag gegeben hatten, enthüllen konnten. Das hat auf Falkensee ausgestrahlt, so manche sind unserem Beispiel gefolgt.

Mieterfest 100 Jahre Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst in Falkensee Quelle: Holger Kohl

Ihre vorgezogene Abschiedsfeier hat ja de facto schon stattgefunden, als die WGF das 100. Genossenschaftsjubiläum 2019 ausgiebig gefeiert hatte.

Das ist wahr und das kann mir keiner nehmen. Das war der Höhepunkt meines beruflichen Lebens. Besonders habe ich mich über die Wertschätzung gefreut, die der Genossenschaft hier im Ort entgegengebracht wird.

Hand aufs Herz. Haben die Genossenschaften denn eine dauerhafte Zukunft?

Wir haben bewiesen, dass es geht. Aus zwei kleinen Genossenschaften ist ein erfolgreiches Unternehmen geworden. Mit 850 Wohnungen haben wir unseren Bestand fast verdoppelt. Und wir haben von niemandem Geld gekriegt, sondern das aus eigener Kraft geschafft. Der große Vorteil der Genossenschaften ist das unkündbare Nutzungsrecht an den Wohnungen. Das ist sozial und sollte erhalten bleiben. Ich erhoffe mir, dass sich dieser Gedanke fortsetzt. Und „meiner“ Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst wünsche ich mindestens weitere 100 erfolgreiche Jahre. Meinem Nachfolger Ralf Rugenstein und dem gesamten Team der WGF wünsche ich dazu viel Erfolg.

Von Uwe Grötschel