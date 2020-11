Falkensee

Unbekannte haben am Montag in der Zeit von 9.50 bis 10.30 Uhr den Lack eines Daimlers in der Falkenseer Habichtstraße zerkratzt. Am kompletten Wagen verursachten die Randalierer mit einem unbekannten Gegenstand Schäden. Die Polizei beziffert diese mit ungefähr 6000 Euro. Beamte nahmen Strafanzeige auf und leiteten weitere Ermittlungen ein.

