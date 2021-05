Falkensee: Regenbogenflagge wird am Rathaus gehisst

Falkensee

Gemeinsam mit dem Regenbogencafé Falkensee wird am Freitag nächster Woche, am 21. Mai, um 17 Uhr am Rathaus der Gartenstadt die Regenbogenfahne gehisst. Rechnung getragen wird damit einem Beschluss der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung, laut dem regelmäßig in der Woche des IDAHOBIT, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie beziehungsweise -feindlichkeit, ein klares Zeichen für eine inklusive Gesellschaft sowie für die Unterstützung und Sichtbarmachung queeren Lebens gesetzt werden soll. Der IDAHOBIT erinnert als Aktionstag an den 17. Mai 1990. An diesem Tag beschloss die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen und damit nicht länger zu stigmatisieren.

Das Hissen der Regenbogenfahne in Falkensee, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Regenbogenfamilien“. Vor Ort werden mehrere Redner zu Wort kommen, darunter Constanze Körner von LesLeFam, sowie Sängerin Suli Puschban, Preisträgerin des Deutschen GEMA-Musikautorenpreises 2019. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Veranstaltung den Infektionsvorschriften entsprechend durchgeführt wird. Besucher, die Assistenz wie die Verdolmetschung der Veranstaltung in Deutsche Gebärdensprache benötigen, werden gebeten, dies bis 15. Mai per E-Mail an beteiligung@falkensee.de oder telefonisch unter 03322/28 11 19 anzumelden.

Von MAZonline