Repariert wird fast alles – von Radiorekorder bis Kinderwagen

Falkensee

Der zehn Jahre alte Radiorekorder von Elke Müller hat den Geist aufgegeben. „Er lässt sich nicht mehr anstellen, gibt keinen Mucks von sich”, berichtet die Brieselangerin. Sie möchte wissen, ob sich das Gerät reparieren lässt oder in der Tonne landen soll. Jürgen Zeising nimmt sich den defekten Kandidaten vor. Er schraubt das Gehäuse auf und schaut sich das Innenleben an. Elke Müller unterstützt ihn, denn eine dritte Hand ist oft hilfreich. Nach kurzer Zeit steht fest, es war nur ein korrodierter Schalter. Ein paar Mal hin- und herbewegt, die Korrosion entfernt und schon funktioniert das gute Stück wieder.

Ehrenamtliche Tüftler helfen

Jürgen Zeising ist einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Repair-Café im Familiencafé Falkenhorst, die gern schrauben, löten und Kabel abklemmen und dabei wie Detektive so manches Mal auf Spurensuche gehen.

„Das Repair-Café soll keinen professionellen Reparaturbetrieb ersetzen, vielmehr bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe an”, erklärt Thomas Schulz, Initiator des Repair-Cafés. Seit April 2019 können defekte Geräte unter Anleitung von ambitionierten Reparateuren eigenständig repariert werden. Meist hat man das nötige Werkzeug nicht selbst zu Hause, aber die ehrenamtlichen Helfer sind sehr gut aufgestellt und helfen damit aus.

Ersatzteile muss der Eigentümer besorgen

„Ich hätte nie im Leben den Kopfhörer aufschrauben können, denn da wurden Schrauben eingesetzt, die statt Schlitz oder Kreuz eine Dreieck-einkerbung haben. So einen Schraubendreher habe ich noch nie gesehen”, sagt Manja Blankenstein aus Falkensee, die zum ersten Mal das Repair-Café besucht. Rolf Hilsky kann helfen. Das gesamte Innenleben ist so filigran, dass Hilsky mit einer Lupenbrille arbeiten muss, damit er alles genau erkennen kann. Nach einigem Suchen ist der Fehler gefunden: an einem Schalter war ein Stück abgebrochen. Die Reparatur kann aber trotzdem nicht sofort abgeschlossen werden, weil ein Ersatzteil fehlt. „Dann wird es beim nächsten Mal eben fertig”, meint die Besitzerin.

Ersatzteile müssen Besitzer von kaputten Geräten selbst besorgen, wobei einige Dinge im Repair-Café vorhanden sind. Geräte, die nicht mehr zu reparieren sind, dienen als Ersatzteilspender.

Nachhaltigkeit ist großes Thema

Das alte Schätzchen von Renate Steinicke aus Falkensee wurde wieder zum Leben erweckt Quelle: Enrico Berg

Ganz begeistert ist Renate Steinicke aus Falkensee, die mit ihrem blauen Vampyr-Sauger gekommen ist „Obwohl der Staubsauger 15 Jahre alt ist, will ich ihn nicht einfach wegwerfen. Zum Glück konnten wir ihn retten, es war nur ein Kabelbruch im Stecker”, berichtet sie.

Nur falsch eingestellt

Die Falkenseerin Peggy Hoffmann hat zwei alte Singer-Nähmaschinen zu ihrem ersten Besuch mitgebracht. „Eine Maschine näht nicht mehr und die andere macht beim Unterfaden Schlaufen”, erklärt sie Thomas Schulz. Der inspiziert die Maschinen auf eventuelle äußerliche Beschädigungen, aber die gibt es nicht. Dafür bemerkt er, dass die Unterfaden-Spannung nicht richtig eingestellt ist. Also schnell im Internet nach einer Bedienungsanleitung gesucht, Fadenspannung neu eingestellt, Problem behoben. Die zweite Maschine wird angestellt und ein Stück probegenäht. Dabei stellt sich aus, dass eine Fadenführung fehlt und sie deshalb nicht vernünftig näht. „Echt super, die Probleme sind behoben und das alles völlig unkompliziert”, resümiert Peggy Hoffmann.

Von Elektroartikeln bis Kinderwagen

„Wir reparieren vor Ort von tragbaren Elektrogeräten über Textilien und Holzartikeln bis hin zu Fahrrädern und Kinderwagen fast alles, mit Ausnahme von Handys und PCs”, sagt Thomas Schulz und bilanziert: „Heute hatten wir über 20 Gäste, nicht alles konnte in Ordnung gebracht werden. Das ist leider nun mal so. Aber vielen konnte geholfen werden.“ Jeder könne das Angebot im Repair-Café in Anspruch nehmen. Die Hilfe sei kostenlos, allerdings freue man sich über Spenden, von denen neue Werkzeuge und Materialien gekauft würden, so Schulz.

Das Repair-Café im Familiencafé Falkenhorst in der Finkenkruger Straße 58 ist jeden dritten Mittwoch im Monat von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Kontakt: repair.falkensee@online.de.

Von Hannelore Berg