Falkensee

Weil der Fahrer eines Elektrorollers am Montagabend in der Seegefelder Straße in Falkensee unaufmerksam war, prallte er während der Fahrt gegen einen geparkten Pkw. Der Rollerfahrer blieb dabei unverletzt. Am Roller und dem Auto entstand insgesamt ein Schaden von rund 1000 Euro.

Von MAZ