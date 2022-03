Falkensee: SPD sammelt für Hilfstransporte

Falkensee

Eine Spenden-Aktion für die Ukraine-Hilfe hält den SPD-Ortsverein Falkensee in Atem. „Wir haben mit dem Sammeln begonnen und wir sammeln weiter“, sagt Julia Sahi, die Co-Vorsitzende des Ortsverbandes.

Idee von Finn Kuhne umgesetzt

„Nur wenige Autostunden von uns entfernt herrscht Krieg. In überraschender Einigkeit ächtet die Welt einen verbrecherischen Angriffskrieg Wladimir Putins auf die Ukraine. Zahllose Organisationen, Gruppen und Behörden haben damit begonnen, die nun notwendigen Aktionen für die humanitäre Hilfe in die Wege zu leiten“, schreibt sie in einer Mitteilung. Mehrere Aktionen wurden im Havelland gestartet. Eine Hilfsaktion ist die der SPD Falkensee, die damit dem Impuls des jungen Genossen Finn Kuhne gefolgt ist. Auch in Nauen und Dallgow wird gesammelt.

Falkenseer SPD organisiert Spendenaktion

Was als spontane Initiative begann, hält den Falkenseer Ortsverein inzwischen ganz schön in Atem. Pausenlos gehen die Anrufe mit neuen Spendenangeboten ein. „Wir wollen Unterstützung bei Sammelaktionen und bei unbürokratischer Hilfe leisten. Solidarität ist jetzt das Gebot der Stunde und Solidarität ist einer der Grundwerte der SPD“, so André Ullrich. Julia Sahi ergänzt: „Wir setzen auf eine gezielte Aktion für den Transport wichtiger Güter die in die Ukraine und freuen uns über die enorme Hilfsbereitschaft unserer neuen wie langjährigen Mitglieder, die die Spenden entgegennehmen.”

Gezieltes Sammeln von Spenden

Die SPD Falkensee wird sich bei dieser Unterstützung an den Empfehlungen der großen Hilfsorganisationen wie des DRK orientieren. Diese raten, Spendensammlungen sehr gezielt einzusetzen und sie an professionelle Konvois zu übergeben.

Spenden werden im Falkenseer Büro Potsdamer Straße gesammelt

Die SPD Falkensee bittet darum, nur bestimmte Kategorien von Spenden in der Geschäftsstelle am Bahnhof Falkensee in der Potsdamer Straße 2 abzugeben. Hierfür ist vorerst täglich zwischen 10 und 12 Uhr – auch am Sonnabend und Sonntag – sowie nach telefonischer Vereinbarung (0172/807 83 81) geöffnet.

Benötigt werden: 1. Nicht-verschreibungspflichtige Medikamente vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums mit Kaufbeleg: fiebersenkende Medikamente, Erkältungsmittel, Medikamente gegen Magenbeschwerden/ Diarrhoe, Schmerzmittel.

2. Medizinisches Material: Verbandsmaterial wie Kompressen, Mullbinden (steril und unsteril, unbenutzt und intakt verpackt), Alkohol/Desinfektionsmittel, Masken (chirurgische, FFP2), kleine/mittlere Handschuhe, Blutspendebeutel, Tourniquets/Abbindesysteme.

3. Equipment: warme Schlafsäcke, Rucksäcke in Tarnfarben, Stirnlampen und Taschenlampen, Batterien (AA und AAA), Powerbanks mit Kabel (aufgeladen).

4. Kleidung: Winterjacken (ab XL) Mützen, feste Stiefel (ab G44), warme Socken (ab G44) in möglichst gedeckten Tönen oder Tarnfarben.

Von MAZonline