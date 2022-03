Falkensee: SPD setzt Spendenaktion fort

Falkensee

Was vor zwei Wochen als spontane Initiative begann, hat in kürzester Zeit so viele Falkenseerinnen und Falkenseer zu Spenden motiviert, dass sich die Kartons mit Kleidung, Medizin und Equipment rasch bis an die Decke der Geschäftsstelle der Falkenseer SPD stapelten. „Inzwischen haben wir die Spenden in mehreren Anhängern zum Flughafen Tempelhof gefahren und sie an die ,Spendenbrücke Ukraine’ übergeben“, so Guido Speer, Vorstandsmitglied.

Falkenseer nutzen Lagerhallen in Tegel

Neben der DLRG und der „Ukrainehilfe Lobetal“ gehören hierzu weitere Akteure wie die den Flughafen betreibende Gesellschaft, die die Lagerhallen zur Verfügung stellt. „Nun ist alles in guten Händen und auf dem Weg in die Ukraine“, ergänzt Guido Speer. Nach interner Auswertung möchte die Falkenseer SPD die Spendenaktion mindestens bis Mitte April fortsetzen. „Bitte bleiben Sie weiterhin so großzügig und hilfsbereit“, sagt Guido Speer. Auch Mithelfer sind gern gesehen bei der Besetzung der Geschäftsstelle in der Potsdamer Straße, ergänzt Julia Sahi, Co-Vorsitzende der SPD Falkensee. Und das mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr und donnerstags bis samstags von 10 bis 12Uhr.

SPD Falkensee:Hilfsaktion für die Ukraine. Quelle: privat

Die SPD nimmt Spenden nach Bedarfslage an. Hierzu gehören momentan Hygieneartikel, Equipment wie warme Schlafsäcke, Rucksäcke in Tarnfarben, Stirn- und Taschenlampen, Batterien, geladene Powerbanks mit Kabel, nicht-verschreibungspflichtige Medikamente wie Erkältungs- und Schmerzmittel, fiebersenkende Medikamente oder solche gegen Magenbeschwerden oder Diarrhoe, medizinisches Material. Was Kleidung betrifft, sammelt der Ortsverein in den nächsten Wochen ausschließlich Babybekleidung.

Die SPD-Falkensee nimmt auch Bargeld entgegen, das sie für die Spenderinnen und Spender an große Hilfsorganisationen weiterleitet und wofür sie Spendenquittungen ausstellt. Alle Spenden nimmt die SPD-Falkensee auch außerhalb der genannten Kernzeiten nach telefonischer Vereinbarung unter 0172/8 07 83 81 an.

