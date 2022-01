Falkensee: Schäden am Bürgerhaus Finkenkrug

Falkensee

Längst hat sich das Bürgerhaus Finkenkrug als Treffpunkt für die Bürgerschaft etabliert. Der Bürgerverein hat das Villengebäude mit viel Fleißarbeit wieder so auf Vordermann gebracht, dass in den Räumlichkeiten regelmäßig Veranstaltungen stattfinden können.

Bürgerverein Finkenkrug sorgt sich um Bürgerhaus

„Die Arbeit am Haus hört jedoch nicht auf“, sagt Ines Gordon, Vorsitzende des Bürgervereins. Sorgen macht den Vereinsmitgliedern seit geraumer Zeit der hölzerne Giebel am Haus, „der befindet sich in einem desolaten Zustand“, sagt auch Ines Gordon. „Wir sind an einem Punkt angekommen, der den weiteren Aufschub einer Grundsanierung des Giebels nicht mehr zulässt. Das Holz ist durch Verwitterung stellenweise sehr stark angegriffen, möglicherweise müssen einige Balken komplett erneuert werden, das restliche Holz muss abgeschliffen und neu gestrichen werden“, berichtet sie.

Bürgerhaus Finkenkrug: Die Holzteile des Giebels müssen saniert werden. Quelle: Nadine Bieneck

Spätestens im Frühjahr müsse mit der Sanierung begonnen werden, „bevor die Schäden noch gravierender werden und noch höhere Kosten entstehen“, so Gordon. Dann sollen auch die Außenfenster der Villa einen neuen Anstrich bekommen.

Sanierungskosten auf 30.000 Euro geschätzt

Nach ersten Schätzungen rechnet der Bürgerverein für die Arbeiten mit Kosten in Höhe von rund 30.000 Euro. „Ein Förderantrag bei der Stadt in Höhe von 26 000 Euro für den Haushalt 2022 ist gestellt, aber noch nicht bewilligt“, so Gordon.

Angesichts der hohen Kostenschätzung habe der Bürgerverein die Stadt auch darum gebeten, deren bisherigen hälftigen Anteil an den Sanierungskosten zu erhöhen, da der Bürgerverein nicht über die Mittel verfüge, einen hälftigen Anteil dieser hohen Sanierungskosten zu stemmen.

Bürgerverein Finkenkrug wirbt auch um Spenden

Der Bürgerverein beteilige sich dennoch „immer zu einem gewissen Anteil an den Sanierungskosten“, so die Vorsitzende, die daher nun einen Spendenaufruf für die Giebelsanierung gestartet hat. „Wir hoffen, wenigstens einen Betrag in Höhe von 4000 Euro generieren zu können“, sagt sie und setzt auf die Unterstützung der Falkenseer. Sympathisanten des Anliegens bittet sie, mit einer Spende „zum Erhalt der schönen hölzernen Giebel des Bürgerhauses beizutragen. Der Vereinsvorstand bedankt sich für die Unterstützung!“ Die Erteilung von Spendenquittungen sei möglich.

Im Übrigen nicht nur auf der Suche nach Geld ist der Bürgerverein für seinen Giebel – auch „einen guten Zimmermann, der Erfahrung mit der Sanierung alter Holzgiebel hat“, sucht er. Wer in diesem Fall weiterhelfen kann, melde sich bitte per E-Mail an: info@buergerverein-finkenkrug.de.

Von Nadine Bieneck