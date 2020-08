Falkensee

Fehlstart beim TSV. So könnte man das bezeichnen, was der große Sportverein gerade erleben musste. Ihm flatterte nämlich zum Monatsanfang ein Schreiben aus der Falkenseer Stadtverwaltung auf den Tisch, aus dem der Verein erfuhr, dass ihm zum Schuljahresanfang zwei große Multifunktionalsräume in der Stadthalle nicht mehr zur Verfügung stehen. Vieles von dem, was der Verein nach der Corona-Zwangspause als Wiederstart geplant hatte, ist somit nicht möglich.

Schimmel in der Gutsparkschule

Hintergrund der drastischen Maßnahme ist ein Wasserschaden an der Europaschule am Gutspark. Hier plagt man sich mit der Schimmelbekämpfung rum, vier Klassenräume stehen nicht zur Verfügung, die Schüler werden nun in der Stadthalle unterrichtet.

Trocknung in den Ferien

„Die Maßnahmen zur Schadensbeseitigung haben bereits vor der Ferienzeit begonnen. Die Ferienzeit wurde selbstverständlich zur Fortführung der Arbeiten genutzt. Vor Beginn der eigentlichen Sanierungsarbeiten mussten zeitintensive Arbeiten zur Trocknung, Begutachtung und Ermittlung der Schadensursache durchgeführt werden“, heißt es auf MAZ-Nachfrage über die Pressestelle.

Senioren- und Rehasport betroffen

Warum der Verein erst so kurzfristig informiert wurde, wird nicht mitgeteilt. Über diesen Stil der Kommunikation ärgert sich Birgit Faber, Geschäftsführender Vorstand des Sportvereins, zwar, aber viel ärgerlicher sind die Auswirkungen der Maßnahme. Der Verein hatte gehofft, nach den Ferien wieder stärker loslegen zu können. „Wir wollen unsere Vereinsmitglieder auch im Verein halten“, sagt sie. Nun fallen aber vorerst einmal große Sporträume für sie weg. Das betrifft vor allem den Seniorensport, Babykurse, Mamafit, den gesamten Reha-Bereich und die Tanzkurse.

Der TSV hat seine Sitz in der Stadthalle. Quelle: Marlies Schnaibel

„Wir hoffen, dass wir jetzt eine Zwischenlösung finden“, sagt Tanzlehrerin Natascha Grünberg, vielleicht können andere Flächen in der Stadthalle oder im Musiksaalgebäude genutzt werden, etwa das Foyer oder der Bistroraum. Seit fünf Jahren hat sie den Bereich aufgebaut, fängt mit den Vorschulkindern an. Wenn monatelang nicht trainiert werden kann, kann man die Kinder schlecht bei der Sache halten.

Keine Neuanmeldungen

Das trifft ja eigentlich nicht nur auf Kinder zu. Auch die Erwachsenen brauchen keinen Verein, der mit seinem Angebot nur auf dem Papier steht. „Aber bisher sind uns die meisten Vereinsmitglieder treu geblieben“, sagt Birgit Faber. Aber die Treue ist nicht endlos, es müssen auch wieder Sportangebote unterbreitet werden. In diesem Jahr hatte der TSV so viele Abmeldungen, wie in anderen Jahren auch. „Allerdings eben keine Neuanmeldungen“, sagt Birgit Faber.

Corona-Schock überwunden

Für den Verein mit seinen 4000 Mitgliedern, seinem großen Angebot und seinem großen auch hauptamtlichen Bereich bedeutet Corona eine schwere Zeit. Schnell hatte die Vereinsführung reagiert und noch im März einen Mitgliederbrief rausgeschickt. Die Mitgliederversammlung wurde von März auf September verschoben. Die Mitarbeiter des Vereins hatten online sehr schnell Trainings- und Ernährungsangebote unterbreitet. Der Zusatzbeitrag für Wettkämpfe wurde nicht eingezogen, ein Mitgliedsbeitrag wurde erlassen, Sommerangebote wurden unterbreitet. Einen Monat wurde für einige Mitarbeiter Kurzarbeit verordnet.

Angespannte Lage

Finanziell ist die Lage des Vereins angespannt. „Umso wichtiger ist es für uns, dass wir endlich wieder arbeiten können“, sagt Birgit Faber. Und die Menschen wollen sich treffen, das haben die Kontakte in der Sommerzeit gezeigt. „Da geht es ja nicht nur um Sport, Gesundheit oder Spaß, da geht es um soziale Kontakte“, weiß sie.

Neues Programm Der Turn- und Sportverein Falkensee wurde 1993 gegründet, er hat rund 4000 Mitglieder, die in acht Sportfachbereichen trainieren. Der Verein setzt auf Freizeit-, Breiten-, Gesundheits- und Wettkampfsport. 250 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer sind aktiv. Das neue Sportprogramm ist ab Sonnabend, dem 15. August, auf der Internetseite des Vereins zu finden. Für den 8. September ist die Delegiertenversammlung angekündigt, beraten wird in der Stadthalle.

Von Beschränkungen und Ungewissheiten lässt sich Birgit Faber in ihrem Elan nicht bremsen. „Wir sollen trotzdem Mut schöpfen, miteinander etwas zu machen“, argumentiert sie. Deshalb bereitet der Verein für den 26. September auch eine neue Auflage eines Be-Active-Tages in Falkensee vor.

„Wir möchten gemeinsam mit anderen zeigen, was sportlich in Falkensee möglich ist“, blickt sie voraus und hofft auf das Mittun vieler anderer Vereine. „Es geht so viel, outdoor ist fast alles möglich, auch unter Corona.“ Es geht viel, wenn man es will. Sie hofft, dass das auch die Grundlage der Überlegung ist, wenn nach Übergangslösungen für den Verein gesucht wird. Solange seine Multifunktionalsräume zu Klassenräumen umfunktioniert sind. Bis Ende Oktober soll das mindestens dauern.

