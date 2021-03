Falkensee

Im Rahmen der MAZ-Aktion „Schlechteste Straße im Osthavelland gesucht“ sind uns bis zum Einsendeschluss am 28. Februar eine ganze Reihe von Straßen genannt worden, die aus Sicht der Leser diesen Titel verdienen. Berühmt-berüchtigt bei Autofahrern und Anwohnern sind seit Jahren auch der Schwarzwildweg und die Straße An der Rehwiese im Falkenseer Ortsteil Waldheim.

„Die beiden Straßen sind auf ganzer Länge eine Zumutung. Sie bestehen aus Großgranitpflastersteinen, welche sehr grob auf unzureichenden Straßenunterbau verlegt sind, stark kippeln und viele Rillen und Senken bilden. Nach Regenfällen sind die Gulli-Deckel die höchsten Punkte“, moniert Rayk Lagodka.

Busse wecken die Anwohner

Verschlafen können die Anwohner nicht – zumindest, wenn sie nicht vor 5.45 Uhr aufstehen müssen. Denn ab diesem Zeitpunkt fahren die Busse durch den Ortsteil und sorgen für reichlich Lärm und Schwingungen – trotz Lärmschutzbestimmung, die eine Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr erlauben soll, so der Leser.

19 Personentransporter seien es derzeit am Tag, nachdem die Anwohner Protest eingelegt hatten. Denn 2017 hatte man sich dafür entschieden, täglich 40 Busse dort fahren zu lassen. „Aber die Infrastruktur wurde dafür nicht geschaffen. Daraufhin brachen sämtliche Unterführungen der Gräben und mussten saniert werden“, sagt Rayk Lagodka, der den hohen Geräuschpegel kritisiert, der durch das Großgranitpflaster verursacht werde.

Flicken bringt nichts

„Havelbus weiß auch um den schlechten Straßenzustand und einige Fahrer sind daher besonders vorsichtig, um Fahrzeug und Fahrgäste zu schonen. Es gab ja auch schon einige Unfälle, weil die Straßenbreite, die Kurvenradien und der Bewuchs auf der Strecke für die Gelenkbusse einfach ungünstig sind“, sagt der Anwohner. Zwar flicke die Stadt jährlich die Löcher, die regelmäßig entstehen. Aber das halte nur etwa einen Monat und koste viel Geld.

Dass in Waldheim vieles im Argen liegt, darauf weist auch Familie Hartmann hin. „Die Straßen An der Rehwiese und Schwarzwildweg gehören seit Langem zu den schlechtesten Straßen in Falkensee.“ Seit 2017 sei der Busverkehr in Waldheim massiv ausgebaut worden. Für die Anwohner der Straßen sei der Fahrbahnzustand deshalb eine Herausforderung.

Entschärfung der Spitzkehre ohne Effekt

„Beide Straßen zeigen nach diesem Winter Auflösungserscheinungen. Hier hilft auch kein punktuelles Nachpflastern wie 2020 geschehen. Die Entschärfung der Spitzkehre Rehwiese, Ecke Schwarzwildweg war auch sinnlos, denn die Busse fahren weiterhin über den Bordstein.“

Die MAZ wird im Rahmen der Aktion noch weitere Straße vorstellen. Danach soll es dann das große Votum geben: Welches ist die schlechteste Straße im Osthavelland? Dann können Sie, liebe Leser, mit abstimmen.

