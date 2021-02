Falkensee

Ein eisiger Windzug wehte den Schnee auf dem Boden auf. Wie ein Tornado wirbelten die weißen Kristalle duch die Luft. Der Boden blieb dennoch weiß, denn vom Himmel fiel weiterer Schnee.

Das von den Behörden befürchtete Schneechaos blieb in Falkensee am Sonntag zwar aus, doch prägten in der Gartenstadt wie im gesamten Havelland ein eisiger Wind und viel Neuschnee den Tag. Seit Tagen hatten die Behörden die Menschen vor einem Schneechaos gewarnt und dringend empfohlen, vor allem am Sonntag zu Hause zu bleiben.

Wenige Menschen trauten sich bei kalten Temperaturen raus

Mit kaltem Ostwind, Temperaturen im Minusbereich und Schneeverwehungen wurde im Vorfeld gerechnet. Das ganze große Schneechaos blieb jedoch aus. Ungemütlich auf den Straßen wurde es dennoch. Viele Menschen hielten sich an die Empfehlung der Behörden und verließen ihre Wohnungen nicht. Bei rund minus zehn Grad in Falkensee trauten sich nur die Wenigsten auf die Straßen.

So auch der 26-jährige Yannik Sonnenberg, der in Falkensee auf den Bus wartete. „Befürchtet wurde, dass es noch viel schlimmer wird. Aber so wirklich ist das große Chaos ja nicht eingetreten“, sagte er. Ein geplantes Treffen mit seinen Eltern sagte er deshalb auch nicht ab.

Schließlich „habe ich sie lange nicht mehr gesehen“. Wäre das weiße Schneechaos eingetroffen, hätte er die Verabredung jedoch wohl noch einmal verschoben. Doch habe er sich wegen des Schnees oder des Windes keine großen Sorgen gemacht. Von Potsdam aus fuhr er über Falkensee rund anderthalb Stunden zu seinen Eltern nach Schönwalde. Mit der Bahn habe er Glück gehabt, zu Ausfällen kam es nicht.

Mit dem Laubbläser den Schnee wegpusten

Auch Daniel Röstel war am Sonntag gegen zwölf Uhr mittags auf der Straße unterwegs. Am Bahnhof Falkensee wartete er auf seinen Zug. „Ich arbeite als Pflegefachkraft in Altenheimen und Krankenhäusern und muss nach Berlin-Zehlendorf zur Arbeit“, sagte der 32-Jährige. Bis 21.30 Uhr würde seine Sonntagsschicht gehen.

Wegen der eisigen Temperaturen habe er sich extra warme Thermounterwäsche angezogen. Das Wetter mache ihm nichts aus, verriet er. „Ich finde den Schnee schön, nur der Wind nervt ein wenig“, sagte der 32-Jährige. Und lange auf seine Bahn warten musste er nicht, sie fuhr nur wenige Minuten nach seiner Ankunft auf dem Bahnsteig pünktlich ein.

Während die Einen am Sonntag auf dem Weg zur Arbeit waren, blies Bodo Brandt schon am Mittag den Schnee vor seinem Grundstück beiseite. „Sonst wird es später womöglich zu viel“, sagte der 58-Jährige. Dann gehe er lieber für kürzere Zeit ein paar mal öfter raus, um den Schnee mit seinem Laubbläser zur Seite zu schieben.

Rund 20 Minuten würde es dauern, bis er fertig sei. Er selbst ist Fan der weißen Pracht. „Ich finde Schnee schön, es gehört im Winter einfach dazu“, meinte er. Vor allem seine Enkelkinder würden sich über das Wetter freuen.

In den kommenden Tagen rechnet der Wetterdienst mit weiterem Schneefall. Vor allem vor Glätte wird zudem gewarnt.

Von Steve Reutter