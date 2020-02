Schnellster Sprinter von Falkensee gesucht

Falkensee

Nur sieben Sekunden brauchte Cyrill, um den Parcours des „ Rewe Kindersprint“ zu absolvieren. In seinen drei Läufen konnte sich der Erstklässer der Falkenseer Lessing-Grundschule jedes Mal verbessern. Geschlagen wurde er nur von seiner Mitschülerin Tilda, die die Strecke in unter sieben Sekunden schaffte und damit die Schnellste unter den 23 Schülern war.

Noch bis zum Wochenende macht der „ Rewe Kindersprint“ in Falkensee Station. „Wir besuchen vier Grundschulen in Falkensee und erreichen so über 1300 Schüler“, sagt Frank Richter, Übungsleiter und Moderator des Kindersprints. Neben der Lessing-Schule nehmen auch die Diesterweg-, Kästner- und Europaschule an diesem sportlichen Wettbewerb teil.

Computergesteuerte Messung

Bei der Durchführung des Wettstreits erhält Frank Richter besondere technische Unterstützung. Zwei computergesteuerte Geräte messen die genaue Zeit der jungen Läufer. „Nach jedem Lauf wird ein Zettel ausgedruckt, auf dem die Kinder genau ablesen können, wie schnell sie den Sprint, die Wende und den Slalom geschafft haben“, so Richter.

So könne nach jedem Lauf die Verbesserung sofort erkannt werden. Von Lauf zu Lauf wurden die Falkenseer Schüler in der Tat immer besser. Das freute auch Sportlehrerin Ina Thate, die ihre Sprösslinge kräftig anfeuerte.

Spaß am Sport ist wichtig

„Es ist einfach wichtig, dass die Kinder Spaß am Sport haben. Denn wir merken schon, dass vor allem Kinder ab der vierten Klasse immer unsportlicher werden“, so Thate. Bei den Erstklässlern sei dies noch kein Problem, diese würde sich als Schulanfänger über jede sportliche und spielerische Abwechslung freuen.

„Aber gerade in Zeiten der Digitalisierung müssten die Schüler eigentlich jeden Tag Sportunterricht haben“, so Thate. Derzeit sind es nach dem regulären Plan drei Stunden. Umso mehr freuten sich die Erstklässler über die besondere Sportstunde.

Finale am Samstag

Das ist auch das Ziel des Ganzen. „Wir wollen, dass die Kinder Freude an Bewegung haben und sie langfristig zum Sporttreiben animieren“, erklärt Frank Richter. Nach den Übungsstunden in den Grundschulen soll aber noch nicht Schluss sein.

„Am Sonnabend sind alle Grundschüler der Stadt Falkensee zum großen Finale eingeladen“, sagt Richter. Dieses wird ab 10 Uhr auf dem Gelände des Autohauses Arnhölter, Hallesche Straße 1, in Falkensee ausgerichtet.

Bundesfinale winkt

Die drei schnellsten Läufer jeder Klassenstufe können sich am Sonnabend für das große Bundesfinale am 11. Juli in Günthersdorf bei Leipzig qualifizieren.

