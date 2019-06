Falkensee

In den kommenden schulfreien Wochen vom 20. Juni bis 4. August gilt für den Busverkehr in und um Falkensee ein Ferienfahrplan. Damit verkehren die Busse der Linien 604, 651, 653, 654 und 655 während dieser Zeit in einem reduzierten Angebot

Havelbus-Linie 604 ( Potsdam – Falkensee): Die Busse fahren am Wochenende in einem 2-Stunden-Takt. Havelbus-Linie 651 ( Falkensee – Schönwalde (– Hennigsdorf)): Montag bis Freitag bis jeweils 17.57 Uhr fahren die Busse alle 30 Minuten. In der Zeit von 17.57 bis 21.57 Uhr gibt es einen 60-Minuten-Takt. Am Samstag und Sonntag entfallen die Fahrten um 21.57 Uhr Richtung Schönwalde beziehungsweise um 22.27 Uhr in Richtung Falkensee.

Havelbus-Linie 653 ( Falkensee – Dallgow-Döberitz, Havelpark): Die Busse fahren wochentags in einem 30-Mituten-Takt. Die Fahrt um 22 Uhr in Richtung Dallgow-Döberitz entfällt. Am Sonntag wird von 10 bis 20 Uhr ein 2-Stunden-Takt angeboten. Linie 654 ( Falkensee, Bahnhof – Finkenkrug-West): Montags bis freitags ab 5.53 bis 21.53 Uhr fahren die Busse alle 60 Minuten. Linie 655 ( Falkensee – Dallgow-Döberitz, Havelpark): Am Sonntag fahren die Busse von 9 Uhr bis 21 Uhr alle zwei Stunden.

Von MAZonline