Falkensee: Sozialausschuss diskutiert die neue Kitabeitragssatzung

Falkensee

Zu seiner nächsten regulären Sitzung kommt am Mittwochabend der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales der Stadtverordnetenversammlung Falkensee zusammen (28. April, 18 Uhr, Stadthalle). Den größten Diskussionsbedarf wird es dabei aller Voraussicht nach zum Tagesordnungspunkt der neuen Kitabeitragssatzung geben. Die Neufassung ist notwendig, da laut Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg mit Ablauf des Kitajahres 2020/21 die Beitragsordnungen und Gebührensatzungen der aktuellen Rechtslage anzupassen sind. Der Stadt Falkensee bleibt für den Beschluss der neuen Satzung nicht mehr viel Zeit – bereits ab 1. August 2021 muss die Festlegung und Erhebung von Elternbeiträgen auf der Grundlage der neuen und angepassten Satzung erfolgen.

Zukünftig gleichrangige Staffelung ab dem ersten Kind

Zu den wesentlichen Änderungen, die die Ausschussmitglieder nun beschließen müssen, gehört eine detailliertere Stundenaufteilung der Betreuungszeiten. So soll zukünftig auch ein Bedarf von mehr als acht Stunden in der Satzung verankert werden. Dieser wurde bislang als „über sechs Stunden“ erfasst. Zudem soll zukünftig eine gleichrangige Staffelung von Beitragsnachlässen für alle Kinder vorgenommen werden. Bislang fiel für das erste Kind grundsätzlich ein Beitrag von 100 Prozent an.

Von Nadine Bieneck