Falkensee

Cornelia Hennefuß kann nicht schwimmen, und sie will nicht, dass es anderen auch so geht. Sie ist eine von den ganz Aktiven im Falkenseer Seniorenbeirat, die sich für den Bau eines Hallenbades einsetzen. Gemeinsam mit Mitaktivisten Ulf Hoffmeyer-Zlotnik nahm sie gestern eine Spende entgegen, die die Hallenbadbefürworter unterstützen soll.

Bad für alle Generationen

Der Falkenseer Geschäftsmann Christian Hecht übergab der Initiative 500 Euro. Der Falkenseer betreibt ein Sicherheitsunternehmen, das in Brandenburg und Berlin aktiv ist. Er steht voll und ganz hinter dem Vorhaben, in Falkensee ein Hallenbad zu bauen, und kann gar nicht verstehen, wie man dagegen sein kann. So ein Bad wäre für alle Generationen gut. Schwimmen hatte er selbst als Knirps einst im Falkenseer Waldbad gelernt. „Das Wasser war ganz schön kalt“, erinnert er sich.

Sinn des Bürgerentscheids

Aber es geht ihm nicht um die Wassertemperatur, sondern darum, dass alle Kinder in Falkensee schwimmen lernen können. Das ist ein wichtiges Argument auch für Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, obwohl er weiß, dass die Hauptarbeit in den nächsten Wochen darin besteht, die Leute vom Sinn eines Bürgerentscheids zu überzeugen. Vom Bau des Hallenbades ist ja eine deutliche Mehrheit in Falkensee bereits überzeugt.

„Aber oft hören wir jetzt, warum sollen wir denn noch mal was unterschreiben, die Stadtverordneten machen ja doch, was sie wollen. Der Bürger zählt hier nicht“, sagt er. Dieser Resignation wollen er und seine Mitstreiter entgegenwirken. Aufklärungsarbeit und Mobilisierung – das sind die großen Aufgaben der kommenden Wochen.

Im Januar 2020 war das Bürgerbegehren zum Bau eines Hallenbades auf den Weg gebracht worden. Quelle: Archiv

„Wir sind ja keine Partei, die einen Wahlkampffonds hat“, sagt er, „deshalb hilft uns die Spende der Firma Hecht sehr.“ Es ist ein Anfang. Denn mit hunderten Flyern und Plakaten sollen die Bürger informiert und motiviert werden. Auf Veranstaltungen haben die Organisatoren des Bürgerentscheids wegen Corona verzichtet. Sie wollen über Infomaterial und Einzelgespräche aufklären: Nach zwei großen Unterschriftensammlungen, mehreren öffentlichen Workshops und einem Bürgerbegehren geht es nun an den Bürgerentscheid. „Dessen Ergebnis müssen die Abgeordneten dann akzeptieren“, erklärt Ulf Hoffmeyer-Zlotnik.

Kommunalaufsicht prüft

Er rechnet in den nächsten Tagen damit, dass die Kommunalaufsicht die Prüfung des Bürgerbegehrens abschließt und damit den Weg zum Bürgerentscheid frei macht. Es wäre der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Falkensee, es ist ein sehr starkes Instrument von direkter Demokratie. Wenn die Kommunalaufsicht das Bürgerbegehren und den Bescheid für zulässig erklärt, muss die Stadtverordnetenversammlung den Termin für den Bürgerentscheid festlegen. Der selbst läuft dann wie eine Kommunalwahl ab – mit Wahlunterlagen und Wahllokalen.

Von Marlies Schnaibel