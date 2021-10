Eine Wasserschaden am Sonntag, 24. Oktober, sorgte dafür, dass vorerst etliche Räume des Hortes der Diesterweg-Grundschule in Falkensee nicht genutzt werden können. Wie es mit den Räumlichkeiten nun weiter geht ist abhängig von der Einschätzung eines Sachverständigen, der den Schaden am Mittwoch begutachten sollte.