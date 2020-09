Falkensee

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Falkensee derzeit gegen Unbekannt. Am Donnerstag hatte sich in der Nedlitzer Straße offenbar ein Unfall ereignet. Der Geschädigte rief die Polizei, als er gegen 18 Uhr zu seinem geparkten Auto zurückkehrte und feststellen musste, dass offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Außenspiegel den Spiegel des Pkw VW Touran des Geschädigten gefahren ist.

„Der Unfallverursacher hat sich scheinbar unberechtigt vom Unfallort entfernt und auch keine Personalien hinterlassen“, so ein Polizeisprecher. Allerdings wurden Teile des Außenspiegels des Versucherfahrzeugs gefunden und sichergestellt werden.

Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

