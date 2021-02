Falkensee: Sportler müssen wohl auf Stadthalle verzichten

Falkensee

Wenn die Falkenseer Stadthalle ein Impfzentrum wird, welchen Teil der Doppelhalle betrifft das? Eine abschließende Entscheidung, ob Falkensee Impfzentrum wird, wurde durch das Land Brandenburg noch nicht getroffen. Aber falls die Stadthalle ausgewählt wird, sollte das Impfzentrum im Sportteil des Gebäudes untergebracht sein, das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Die Stadthalle Falkensee wurde als Zwillingshalle mit zwei voneinander abgegrenzten Bereichen konzipiert. Bei dem einen Bereich handelt es sich um die Veranstaltungshalle mit den betriebsnotwendigen Nebenbereichen. Bei dem anderen Bereich handelt es sich um die Sporthalle mit Nebenräumen. Die Stadt Falkensee geht davon aus, dass der Veranstaltungsteil nicht von der Einrichtung des Impfzentrums betroffen sein wird. Damit wird der Veranstaltungsbetrieb auch nicht durch das Impfzentrum eingeschränkt. „Deswegen sind Vermutungen, die eine Durchführung beispielsweise von Abitur-Bällen in der Stadthalle wegen des Impfzentrums in Frage stellen, unzutreffend“, heißt es in einer Presseerklärung als Reaktion auf einem MAZ-Beitrag vom 18. Februar. Viele Abiturienten planen ihren Abschlussball und wollen ihn in der Stadthalle feiern.

Bürgermeister Heiko Müller erklärte dazu: „Wir haben uns natürlich über das Vertrauen der Abiturienten in die Angebote der Stadthalle Falkensee sehr gefreut. Noch in keinem Jahr waren so viele Abschlussbälle in Falkensee geplant wie 2021. Auch wenn ein Impfzentrum keine Auswirkungen auf die Durchführung der Veranstaltungen hat, so ist leider nach wie vor unklar, ob die Ansteckungsgefahr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Veranstaltungen in der erforderlichen Größe zulassen wird.“

Im Zusammenhang mit einer Einrichtung des Impfzentrums im Sporthallenteil der Stadthalle würde es zu Einschränkungen beim Schulsport und beim Vereinssport in Falkensee kommen. Die Stadtverwaltung ist dazu mit den Schulen, dem staatlichen Schulamt, den Vereinen und dem Landkreis im Gespräch. Ziel ist es, die Auswirkungen durch organisatorische Maßnahmen zu minimieren. Derzeit ist allerdings die Nutzung der Sporthalle in der Stadthalle für Sportzwecke wegen der Corona-Pandemie fast völlig zum Erliegen gekommen.

Von MAZonline