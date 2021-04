Falkensee: Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss debattiert über  Klimaschutz- und Radkonzept

Falkensee

Zu seiner nächsten regulären Sitzung kommt am Montag, 26. April 2021, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima und Mobilität der Stadtverordnetenversammlung Falkensee zusammen (18 Uhr, Stadthalle).

Im öffentlichen Teil besprechen die Ausschussmitglieder unter anderem mit dem Radverkehrs- sowie dem Klimaschutzkonzept für die Gartenstadt zwei Themen, die die Falkenseer schon länger beschäftigen. Festgelegt werden soll dabei der weitere Verfahrensablauf für das Radverkehrskonzept, bei dem zuletzt im Januar und Februar die Bürgerbeteiligung durchgeführt und umfangreiches Feedback der Falkenseer eingegangen war. Rund 250 Bürger hatten sich eingebracht und rund 1000 Kommentare zu den vorgestellten Ideen und Maßnahmen verfasst. Diese wurden daraufhin innerhalb der Stadtverwaltung gesichtet und strukturiert und je nach Möglichkeit ins Konzept mit aufgenommen. Zum Thema Klimaschutzkonzept soll im Ausschuss dessen Entwurf vorgestellt werden. Erwartet wird dazu in der Sitzung ein Vertreter des Ingenieur- und Planungsbüros „seecon Ingenieure“.

Grüne fordern Tempolimit von 30 km/h für mehrere Straßen in Falkensee

Diskussionsbedarf dürfte zudem bei dem von der Fraktion Bündnis90/Die Grünen eingebrachten Antrag zur Umsetzung eines Tempo-30-Limits in mehreren Straßen der Gartenstadt, darunter Teile der Bahnhofstraße, Falkenhagener Straße, Potsdamer Straße und Schönwalder Straße, bestehen. Die Fraktion fordert die Stadtverwaltung dazu auf, sich bei der entsprechenden Verkehrsbehörde für entsprechende Maßnahmen einzusetzen, um der Empfehlung des Lärmaktionsplans zu folgen. Ein Tempo-30-Limit wird zudem für den gesamten Straßenzug der Bredower Straße, hier zusätzlich mit Blick auf den schlechten Zustand der Straße und der damit verbundenen Lärmbelästigung sowie den Bahnhof Finkenkrug mit Ausdehnung bis zur Kreuzung Finkenkruger Straße gefordert.

Stadtverwaltung strebt Teiländerung von Bebauungsplänen in Seegefeld und der Calvinstraße an

Besprochen werden soll zudem die Änderung des Bebauungsplanes in Seegefeld-Süd, konkret Grundstücke süd-westlich der Potterstraße. Diese sind aktuell als „reines Wohngebiet“ ausgewiesen und soll auf Bestreben der Verwaltung in ein „allgemeines Wohngebiet“ umgewandelt werden, um die real gewachsene Gemengelage (direkte Nähe zum gegenüberliegenden, eingeschränkten Gewerbegebiet) auch bauplanungsrechtlich abzubilden, wie Bürgermeister Heiko Müller (SPD) in der entsprechenden Beschlussvorlage erklärt. Eine Anpassung strebt die Verwaltung zudem für den Bebauungsplan F72 in der Calvinstraße an. Hier liegt die geplante Verkehrsfläche für den Ausbau der Pestalozzistraße als Hauptverkehrsstraße bislang zum Teil nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Dies soll mit dem nun eingebrachten Antrag korrigiert werden.

Von Nadine Bieneck