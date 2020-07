Falkensee

Was haben die Bayreuther Wagner-Festspiele, das Heavy-Metal-Festival Wacken und das Falkenseer Stadtfest gemeinsam? Sie fallen aus. Auch in Falkensee bleiben coronabedingt etliche Kulturveranstaltungen auf der Strecke. Einige Veranstalter versuchen mehr oder weniger zaghaft, wieder auf die Beine zu kommen.

Das Bürgerhaus Finkenkrug lädt in den Garten. Quelle: Marlies Schnaibel

So der Bürgerverein in Finkenkrug. Seit dem Frühjahr war alles abgesagt, das ursprünglich für den 13. Juni 2020 angekündigte Konzert wird nun am 8. August nachgeholt. „Ob die weiteren für das restliche Jahr geplanten Konzerte stattfinden können, ist noch offen, aber eher unwahrscheinlich“, sagt Konzertorganisatorin Ines Gordon vom Bürgerverein. Der Raum im Bürgerhaus ist nicht sehr groß, am 8. August setzt man noch auf den Sommer und hat das Konzert nach draußen verlegt. Das Berliner Quartett „Bring That Thing" spielt akustischen Blues, Soul, Country und Folk mit nordafrikanischen Einflüssen. Geplant sind Konzerte um 17 und um 20 Uhr, um Abstandsregeln einhalten zu können, sind nur jeweils 40 Zuhörer zugelassen. Also bitte anmelden, wünschen sich die Veranstalter vom Bürgerverein, um das Doppelkonzert planen zu können.

Falkenseer Musiktage ab 11. September

Abstandsregeln und begrenzte Zuhörerzahl bilden auch den Rahmen für die Falkenseer Musiktage. Die waren für das Frühjahr vorbereitet und sind ins Corona-Loch gefallen. Die Veranstalter von der Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen haben sich entschlossen, das kleine Musikfestival im September nachzuholen. Und das unter den derzeitigen Bedingungen, das heißt, bis zu 50 Personen pro Konzert zuzulassen, alle Konzerte finden diesmal in der Falkenhagener Kirche statt. Für den Rathaussaal gibt es zur Zeit noch kein Hygienekonzept für Veranstaltungen.

„Für das erste Konzert mit dem A-cappella-Quartett German Gents am 11. September sind bereits 100 Karten verkauft, daher ist da die Überlegung, das Konzert open air stattfinden zu lassen“, sagt Isabelle Engelmann, die künstlerische Leiterin der Musiktage. Allerdings wird es diesmal keinen klassischen Vorverkaut geben, die fürs Frühjahr gekauften Karten gelten, ansonsten gibt es diesmal die Tickets direkt an der Abendkasse.

Allerdings schwebt über allem die Unsicherheit, dass sich die Rahmenbedingungen schlagartig wieder ändern können.

Ruhe in der Stadthalle

Die städtischen Einrichtungen halten sich vorerst mit Kulturveranstaltungen sehr zurück. In der Stadthalle wurden in Zusammenhang mit der Corona-Situation bis Mitte August alle Veranstaltungen abgesagt bzw. verlegt. Ende August war ein Mittelstands-Seminar geplant, für das wurde gestern auch ein „verschoben“ mitgeteilt. Für September stehen zumindest Praktikumsmesse und Schlagersause noch im Kalender.

Backofenfest abgesagt

Das Museum der Stadt kann zwar wieder zu den regulären Öffnungszeiten und ohne Sommer-Schließzeit besucht werden, alle ursprünglich geplanten Veranstaltungen, darunter das Backofenfest mit seinem fröhlich-kulturellen Gedränge auf dem Hof, wurden aber abgesagt. Nun können die Dauerausstellung und die Sonderausstellung mit Fotografien von Roger Melis besucht werden.

Roger Melis: Feier zum Tag der Deutschen Einheit 1990 Quelle: Roger Melis

Private Veranstalter versuchen inzwischen vorsichtig, sich wieder auf dem Kultur-Marktplatz zu bewegen. Die Galerie Schneeweiß hat eine Porzellan-Ausstellung eröffnet, Kimonos von Antonia Turnier sind in einer Ausstellung zu sehen, die am 29. August eröffnet wird. Bereits für den 15. August wird zu einem Porzellan-Flohmarkt eingeladen. „Auch Keramik, Steingut, Glas, Kristall, Holz, Leder, Leinen und Bilder können angeboten werden“, sagt Gastgeberin Annette Schneeweiß. Im Garten des Hauses ist genügend Platz für den nötigen Abstand.

Die Galerie Schneeweiß lädt zum Porzellan-Flohmarkt. Quelle: privat

Die Gärten werden zur gefragten Open-Air-Lösung des Sommers. Zu Gartenlesungen lädt nämlich auch Ulrich Jahnke ein. Ein bisschen konspirativ und auf jeden Fall satirisch geht es dabei zu. Am 14. August ist Christian Y. Schmidt zu Gast. „Alle Gartenstühle sind etwa 2 bis 3 Meter voneinander entfernt aufgestellt“, teilt der Organisator mit, „die aktuellen Hygieneregeln werden brutal durchgesetzt.“ Sitzkissen und ein Schnäpschen können dabei helfen.

Angesagt und abgesagt Kino im Gutspark: 31.7. ab 21 Uhr „25 km/h“. Musik am Bürgerhaus: 8. August 17 und 20 Uhr Konzert mit „Bring That Thing“, Anmeldung unter Angabe des präferierten Konzerts und der Kontaktdaten unter info@buergerverein-finkenkrug.de. Flohmarkt im Garten der Galerie Schneeweiß: 15. August ab 11 Uhr, Standanmeldung in der Galerie unter 0173 9129436. 21. Falkenseer Musiktage: vom 11. bis 20. September mit sechs Konzerten in der Falkenhagener Kirche Becher-Kulturhaus: Das Hofkonzert mit der Brandenburgischen Bigband am 23. August ist abgesagt, ein neues Programm liegt noch nicht vor, derzeit geschlossen. Abgesagt wurden auch das Stadtfest am ersten Septemberwochenende, das Backofenfest im Museum und vorerst alle Veranstaltungen in der Stadthalle.

„Wir machen das“, sagten sich auch die Aktivisten vom Jugendforum Falkensee und organisieren eine Freiluftkinoreihe im Gutspark. Freitagabend in dieser Woche ist es wieder soweit, dann läuft der Streifen „25 km/h“.

Stadtevent wird geplant

Und das 15. Stadtevent? Geplant war es für Mitte September – und so wird es auch vorerst vorbereitet, bestätigt Eric Heidrich vom Falkenseer Bündnis gegen Rechts. „Wir müssen natürlich sehen, welche Auflagen bestehen“, sagte er, aber das Bündnis will das Ereignis mit Musikvielfalt für Toleranz nicht ausfallen lassen. Es wird vorbereitet und die Veranstalter hoffen so wie alle, dass die Corona-Beschränkungen wegen gestiegener Infektionen nicht verstärkt werden müssen und Kulturereignisse damit wieder unmöglich machen.

Von Marlies Schnaibel