Falkensee: Stadtspitze blickt auf 2022 – Bürgermeister Heiko Müller (SPD)

So wie die Fraktionen der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung geht auch die Verwaltungsspitze mit klarer Marschroute ins neue Jahr. „Wir haben uns in Falkensee sehr viel vorgenommen. Zuletzt sind noch das Radverkehrskonzept und das Klimaschutzkonzept dazugekommen. Dazu sind wir beispielsweise noch am Anfang der Abarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, des Verkehrsentwicklungsplanes, des Lärmschutzkonzeptes und des Teilhabeplans“, blickt Bürgermeister Heiko Müller (SPD) auf die nächsten zwölf Monate. „Alles hat hohe Priorität und unmittelbare Auswirkungen auf das Leben in unserer Stadt.“ Wichtig seien ebenfalls die Aufgaben, „die eine Verwaltung im pflichtigen und im freiwilligen Bereich außerhalb dieser Themenbereiche zu bearbeiten hat.“ Ziel der Verwaltung sei, „möglichst viel abzuarbeiten“, betont der Bürgermeister. Dafür brauche er „die Unterstützung aller Beschäftigten aus der Verwaltung und den Einrichtungen“.

Die Vielzahl der Aufgaben erfordere eine Prioritätensetzung. Dabei hätten Projekte, „von denen mehrere unserer strategischen Konzepte betroffen sind“, höchste Priorität. Zu den „Leuchtturm“-Vorhaben gehört 2022 aus Sicht von Müller „sicherlich der Bau des lange erwarteten Hallenbades. Ein weiteres großes Projekt – das aber viel weniger im Fokus der öffentlichen Diskussion steht – ist der Start des Erweiterungsbaus am Rathaus“ (MAZ berichtete). Beim Straßenbau sollen 2022 die Haupterschließungsstraßen deutlich mehr Gewicht bekommen. Sie seien, ebenso wie ihre Nebenanlagen, teils in sehr schlechtem Zustand, weiß Müller. „Dabei geht es nicht zuletzt auch um den Bau von Radverkehrsangeboten und Gehwegen und damit um zwei unserer wichtigsten strategischen Ziele – Klimaschutz und eine barrierefreie Stadt.“ Zudem hofft er auf Entscheidungen zur Zentrumsentwicklung, „die den Stillstand bei der Schaffung attraktiver Angebote beenden“.

Und die Top-3-Wünsche für 2022?: „Dass sich mehr Menschen freiwillig impfen lassen, dass die Wissenschaft wirksame Medikamente und Impfstoffe entwickelt und dass wir 2022 das Ende der Corona-Pandemie erleben“, so Müller.

Von Nadine Bieneck