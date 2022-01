Falkensee: Stadtspitze blickt auf 2022 – Gerd Kirchner (Freie Wähler)

Falkensee

Klein, aber fein ist sie, die Fraktion der Freien Wähler in der Stadtverordnetenversammlung Falkensee (SVV). Ins neue Jahr startete die Fraktion mit Bewegung: Nach dem Austritt von Thomas Laduch hat Bernd Freund seinen Platz in der SVV übernommen und engagiert sich nun zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden Gerd Kirchner für die Belange der Falkenseerinnen und Falkenseer im Gremium (MAZ berichtete).

Meinungen und Erfahrungen der Bürger müssen stärker in Stadtpolitik einfließen

„Das neue Jahr wird weiter unter dem Einfluss der Pandemie stehen“, blickt Gerd Kirchner aufs Jahr 2022 voraus. „Trotz der damit einhergehenden Schwierigkeiten ist die Stärkung der direkten Bürgerdemokratie ein Ziel unserer Fraktion. Die Meinungen und Erfahrungen der Falkenseer Bürger müssen stärker in die Politik der Stadt einfließen können“, mahnt der Fraktionsvorsitzende.

Zu den wichtigsten Aufgaben gehört für Kirchner auch im neuen Jahr „die Abschaffung der Straßenerschließungsbeiträge. Das wird weiterhin ein großes und wichtiges Thema in 2022 sein“, macht er klar und weist zugleich auf das überregionale Engagement der Freien Wähler zu diesem Thema hin. „Wir werden das im Oktober 2021 gestartete Volksbegehren zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Anlieger unterstützen und durch Infoveranstaltungen und Bürgergespräche zur Sammlung der notwendigen 80 000 Unterschriften beitragen“, erklärt er. In Falkensee fand im November der Auftakt zur Infotour zum Volksbegehren statt, welches in den nächsten Tagen Halbzeit hat.

„Weiterhin unterstützen wir den Tier- und Naturschutzbund Berlin-Brandenburg, treten für mehr Freizeitangebote für Jugendliche ein und fordern keine Duldung von Extremismus jeglicher Art“, sagt Kirchner.

Die Top-3-Wünsche der Freien Wähler in Falkensee für 2022

Und die Top-3-Wünsche für 2022?: „Konsequentes Vorgehen bei Verstößen gegen die innere Sicherheit und Ordnung, auch durch Absicherung von öffentlichen Plätzen durch Videotechnik, die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und ein respektvollerer Umgang unterschiedlicher Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung sowie der Erhalt des Gartenstadtcharakters von Falkensee“, sagt der Fraktionsvorsitzende.

Von Nadine Bieneck