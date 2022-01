Falkensee: Stadtspitze blickt auf 2022 – Ulf Hoffmeyer-Zlotnik (Seniorenbeirat)

Falkensee

Regelmäßig wohnt der Falkenseer Seniorenbeirat den Sitzungen der Stadtverordneten bei und bringt sich dort beratend ein. Der Beirat geht mit klaren Zielen ins neue Jahr, wie der Vorsitzende Ulf Hoffmeyer-Zlotnik sagt. „Gerne möchten wir wieder in engeren Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt treten und hoffen daher auf eine Verbesserung der Corona-Lage ab dem Frühjahr“, schaut er voraus. Grundsätzlich wolle man in der Stadt ein Bewusstsein dafür schaffen, „dass zur Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger auch die Planung für ein gutes Älterwerden im jeweiligen Wohngebiet und im eigenen Wohnraum gehört“.

Brandenburgische Seniorenwoche wird 2022 in Falkensee eröffnet

Fest stehen für den Beirat bereits mehrere Großprojekte in 2022. „Am 11. Juni ist der Kreisseniorenbeirat Havelland der Veranstalter zur Eröffnung der Brandenburgischen Seniorenwoche unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten, gemeinsam mit dem Falkenseer Seniorenbeirat“, verrät Hoffmeyer-Zlotnik. Zu diesem Tag wolle man alle Falkenseer Senioreneinrichtungen einladen, sich und die Arbeitsschwerpunkte auf dem Campusplatz vorzustellen.

Auch werde die im November durch den „Pakt für Pflege“ begonnene Umfrage zur Verbesserung des Wohnumfeldes zum besseren Altwerden in allen Falkenseer Stadtteilen bis Ende Februar 2022 verlängert und anschließend in diversen Stadtteilkonferenzen ausgewertet. „Die Beteiligung ist also noch zwei Monate möglich“, hofft Hoffmeyer-Zlotnik auf weitere Teilnehmer. Ebenfalls im „Pakt für Pflege“ habe der Beirat einen Antrag zur Unterstützung einer Vernetzung aller Träger der Seniorenarbeit in Falkensee gestellt. Dafür sei eine Stelle für zehn Stunden wöchentlich für das Jahr 2022 bewilligt worden. „Dafür suchen wir eine(n) engagierte(n) Mitarbeiter(in), um die Arbeit endlich gut beginnen zu können“, berichtet der Beiratsvorsitzende. Bewerbungen nimmt der Seniorenbeirat jederzeit entgegen. Intensiviert werden soll 2022 zudem das Projekt „Unterstützung bei der Digitalisierung älterer Mitbürger/innen“. 2021 seien erfolgreich Einzelberatungen durchgeführt worden, nun sollen Kurs- und Gruppenangebote hinzukommen.

Die Top-3-Wünsche des Seniorenbeirats in Falkensee für 2022

Und die Top-3-Wünsche für das Jahr 2022?: „Dass die älteren Menschen unserer Stadt wieder mehr soziale Kontakte haben, dadurch der Vereinsamung entgegen getreten werden kann und unser Engagement im Bereich der Wohnumfeldverbesserung und der Unterstützung bei der Digitalisierung dazu beiträgt. Dass sich viele Träger der Seniorenarbeit beim ,Pakt für Pflege’ engagieren und dieser bis 2023 und 2024 verlängert wird. Und wir wünschen insbesondere allen Falkenseerinnen und Falkenseern ein frohes und gesundes Jahr, egal ob Jung oder Alt, ob schon lange hier wohnend oder erst seit kurzem oder ob sie aus anderen Teilen der Welt hierher geflohen sind“, so Hoffmeyer-Zlotnik.

Von Nadine Bieneck