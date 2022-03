Falkensee

Ein straffes Programm liegt Mittwochabend, 30. März, vor den Falkenseer Stadtverordneten, wenn sie ab 18 Uhr in der Stadthalle, Scharenbergstraße 15, zusammenkommen. Auch, weil ein Dutzend Themen aus der regulären Februarsitzung mitgenommen werden musste. In der hatte unter anderem die Debatte über den Erhalt der sogenannten „Stübing-Villa“ so viel Raum eingenommen, dass die Tagesordnung bei weitem nicht abgearbeitet werden konnte. Auf der steht am Mittwochabend unter anderem tatsächlich auch die Stellungnahme der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zur Petition zum Erhalt des alten Bahngebäudes, obgleich dieser längst beschlossen wurde.

Knapp 30 Punkte gilt es für die Stadtverordneten am Mittwochabend zu besprechen. Darunter auch ganz frische Themen, die von den Fraktionen eingebracht wurden. So wollen neben einem Prüfauftrag für die Umsetzung eines inklusiven Spielplatzes in der Gartenstadt B90/Grüne & Jugendbündnis einen Anschluss Falkensees an die bundesweite Initiative „Tempo 30 – Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ forcieren. Seit Jahren gebe es in der Stadt immer wieder Initiativen, die die Ausweisung von Tempo-30-Zonen im Stadtbereich fordern. Entsprechenden Vorstößen sei meist jedoch nicht oder nur lokal begrenzt (zum Beispiel vor Schulen, Kitas oder Senioreneinrichtungen) entsprochen worden, heißt es in der Begründung für den Antrag. Grund für die Ablehnung seien zumeist aktuelle Verwaltungsrichtlinien der Straßenverkehrsordnung. Die nun auf den Tisch gebrachte Initiative zum Thema „Tempo 30“ bekenne sich zu einer Mobilitätswende und mache sich auf Bundesebene für die Schaffung rechtlicher Voraussetzungen zur Anordnung von mehr Tempo-30-Zonen innerorts seitens der Kommunen stark. Diese sollen so größeren Spielraum und mehr rechtliche Handlungsmöglichkeiten für die Einrichtung von Tempolimits, wo sie diese für sinnvoll oder notwendig halten, bekommen.

Schon 100 Kommunen sich Initiative „Tempo 30 – Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ dabei

Rund 100 Städte und Kommunen haben sich der Initiative bereits angeschlossen, die Stadt Moers (Nordrhein-Westfalen) machte die hundert im März voll. Teil der Initiative ist auch die Stadt Oranienburg im benachbarten Oberhavel, die eine vergleichbare Größe wie Falkensee aufweist und dementsprechend ähnliche Bedürfnisse und strukturelle Besonderheiten hat.

Die Fraktion B90/Grüne & Jugendbündnis setzte sich in den vergangenen Jahren immer wieder für die Einführung von mehr Tempolimits in Falkensee ein – auch, um die Empfehlungen des Lärmaktionsplans für die Stadt umzusetzen. Die Meinungen dazu gehen in der SVV jedoch – teils weit – auseinander. Zuletzt war über das Thema im Mai 2021 erbittert diskutiert worden. Kritische Gegenstimmen hatten damals unter anderem gefordert, den Gesamtverkehr in der Stadt bei einer Tempo-30-Diskussion nicht aus den Augen zu verlieren. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) hatte überdies erklärt, dass große Teil Falkensees bereits einem Tempo-30-Limit unterliegen. Ob die Stadtverordneten nun dem erneuten Vorstoß der Grünen folgen, ist eine spannende Frage.

Nicht minder interessant und ebenfalls relevant für Falkensees Verkehrsteilnehmer ist zudem der Vorstoß der CDU-Fraktion zum Thema Elektrotankstellen. Der Bedarf solcher, öffentlich zugänglicher Tankstellen in der Gartenstadt steige. Jedoch seien nur wenige Standorte auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Von der Stadtverwaltung wolle man wissen, ob hier zukünftig Änderungen geplant seien und welche Fördermöglichkeiten seitens der Stadt dafür genutzt werden können.

Stadtverordnetenversammlung aus Falkensee wird im Livestream übertragen

Die SVV beginnt am 30. März um 18 Uhr in der Stadthalle Falkensee (Scharenbergstraße). Sie ist öffentlich zugänglich und findet unter 3G-Regeln statt. Nach der Einwohnerfragestunde beginnt die Übertragung des Livestreams von der Sitzung unter www.falkensee.de/livestream.

Von Nadine Bieneck