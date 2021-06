Falkensee: Stadtverordnetenversammlung tagt auch im August

Falkensee

Auf die Einberufung einer zusätzlichen Stadtverordnetenversammlung in der sitzungsfreien Sommerpause einigte sich der Hauptausschuss mit großer Mehrheit. Getagt wird nach dem 23. Juni nicht erst wieder am 22. September, sondern zusätzlich am 25. August, jedoch ohne vorbereitende Ausschusssitzungen.

Differenzen gab es zunächst um die verkürzte Ladefrist von lediglich drei Tagen, die die Stadtverwaltung für diese Sitzung anstrebt. „Ich verstehe das nicht. Wir arbeiten das ganze Jahr mit fristgerechten Ladungen. Warum ist in der sitzungsfreien Zeit nur eine verkürzte Ladungsfrist möglich?“, schimpfte Gerhard Thürling (Linke).

„Wir haben oft zeitkritische Situationen“, erklärte dazu Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Während normaler Sitzungszeiten sei es möglich, „wenn etwas nicht klappt, das Thema später nachzuschieben“. In der sitzungsfreien Zeit sei dies nicht so ohne weiteres möglich, daher wolle man seitens der Verwaltung sicher sein, alle Informationen und Notwendigkeiten vorliegen zu haben, wenn ein Thema in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden solle. Dies sei mitunter nur mit kurzen Fristen absehbar. „Wir müssen sicher sein, dass wir Ihnen das dann auch vorlegen können“, so Müller. Er sicherte den Ausschussmitgliedern vor, „sie fristgerecht zu laden, aber zu versuchen, sie so frühzeitig wie möglich zu informieren“. Das heiße, mit mehr Vorlauf als die drei benannten Tage. „Wir haben dies auch in der Vergangenheit nur sehr sparsam genutzt“, betonte der Bürgermeister zudem.

Von Nadine Bieneck